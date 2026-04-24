#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Río Salado
Reunión en Desarrollo Productivo

Vera solicita la emergencia hídrica y agropecuaria tras intensas lluvias

Tras lluvias que superaron los 230 mm en 48 horas, autoridades y productores de Vera impulsan la declaración de emergencia hídrica y agropecuaria para asistir al sector rural.

La situación climática generó la saturación de los suelos, desbordes en zonas bajas y la intransitabilidad de caminos rurales, afectando el acceso a establecimientos productivos, el traslado de hacienda y la provisión de insumos esenciales.La situación climática generó la saturación de los suelos, desbordes en zonas bajas y la intransitabilidad de caminos rurales, afectando el acceso a establecimientos productivos, el traslado de hacienda y la provisión de insumos esenciales.
 13:19
Seguinos en
Por: 

La intendente Paula Mitre acompañó el pedido de declaración de emergencia y/o desastre hídrico y agropecuario para el distrito Vera, en el marco de una crítica situación generada por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas.

Mirá tambiénPanorama alarmante en el norte santafesino: reclaman la emergencia hídrica y agropecuaria

La jefa municipal mantuvo un encuentro de trabajo con el secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, Ignacio Mántaras, con el objetivo de respaldar la solicitud impulsada por la Sociedad Rural de Vera. La presentación fue elevada al Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, que deberá evaluar la situación y definir las medidas a implementar.

Pedido

El pedido se sustenta en las precipitaciones extraordinarias registradas durante la primera quincena de abril, que en algunos sectores superaron los 230 milímetros en menos de 48 horas. Este fenómeno provocó anegamientos generalizados, con fuerte impacto en las zonas rurales del distrito.

Mirá tambiénNorte de Santa Fe: advierten que hay 700.000 cabezas de ganado en riesgo por el temporal

Las consecuencias se reflejan en la saturación de los suelos, desbordes en áreas bajas y la intransitabilidad de caminos rurales, lo que dificulta el acceso a los establecimientos productivos. Esta situación complica además el traslado de hacienda y la provisión de insumos esenciales, afectando de manera directa la actividad agropecuaria.

Impacto en la zona rural

A ello se suma el impacto sobre los servicios básicos en el ámbito rural. Las condiciones climáticas adversas generaron interrupciones en el suministro de energía eléctrica, así como inconvenientes en el acceso a la educación y a la atención primaria de la salud en distintos parajes del distrito.

Frente a este escenario, desde el municipio se insistió en la necesidad de que el Gobierno provincial declare la emergencia y/o desastre hídrico y agropecuario, lo que permitiría activar herramientas de asistencia para productores y pobladores afectados.

Mirá tambiénFortín Olmos: gauchos rescatan hacienda a caballo mientras la inundación golpea al norte

Entre ellas, se prevé la implementación de medidas de alivio económico y acompañamiento técnico para mitigar los efectos de la contingencia.

La gestión local remarcó que continuará trabajando de manera articulada con las autoridades provinciales y las entidades del sector para canalizar respuestas concretas ante una situación que compromete tanto la producción como la calidad de vida en el territorio rural.

Seguinos en
#TEMAS:
Norte 24
Vera

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro