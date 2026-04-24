La intendente Paula Mitre acompañó el pedido de declaración de emergencia y/o desastre hídrico y agropecuario para el distrito Vera, en el marco de una crítica situación generada por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas.
Vera solicita la emergencia hídrica y agropecuaria tras intensas lluvias
Tras lluvias que superaron los 230 mm en 48 horas, autoridades y productores de Vera impulsan la declaración de emergencia hídrica y agropecuaria para asistir al sector rural.
La jefa municipal mantuvo un encuentro de trabajo con el secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, Ignacio Mántaras, con el objetivo de respaldar la solicitud impulsada por la Sociedad Rural de Vera. La presentación fue elevada al Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, que deberá evaluar la situación y definir las medidas a implementar.
Pedido
El pedido se sustenta en las precipitaciones extraordinarias registradas durante la primera quincena de abril, que en algunos sectores superaron los 230 milímetros en menos de 48 horas. Este fenómeno provocó anegamientos generalizados, con fuerte impacto en las zonas rurales del distrito.
Las consecuencias se reflejan en la saturación de los suelos, desbordes en áreas bajas y la intransitabilidad de caminos rurales, lo que dificulta el acceso a los establecimientos productivos. Esta situación complica además el traslado de hacienda y la provisión de insumos esenciales, afectando de manera directa la actividad agropecuaria.
Impacto en la zona rural
A ello se suma el impacto sobre los servicios básicos en el ámbito rural. Las condiciones climáticas adversas generaron interrupciones en el suministro de energía eléctrica, así como inconvenientes en el acceso a la educación y a la atención primaria de la salud en distintos parajes del distrito.
Frente a este escenario, desde el municipio se insistió en la necesidad de que el Gobierno provincial declare la emergencia y/o desastre hídrico y agropecuario, lo que permitiría activar herramientas de asistencia para productores y pobladores afectados.
Entre ellas, se prevé la implementación de medidas de alivio económico y acompañamiento técnico para mitigar los efectos de la contingencia.
La gestión local remarcó que continuará trabajando de manera articulada con las autoridades provinciales y las entidades del sector para canalizar respuestas concretas ante una situación que compromete tanto la producción como la calidad de vida en el territorio rural.