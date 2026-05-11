En un nuevo episodio de violencia armada en el oeste de la ciudad de Santa Fe, un hombre de 39 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo durante una discusión ocurrida frente a su vivienda de Pasaje Denis al 7500.
Un hombre fue baleado tras una discusión en barrio Schneider
La víctima tiene 39 años y permanece internada en estado delicado en el Hospital Iturraspe. El agresor escapó en moto y es intensamente buscado.
La víctima permanece internada en el Hospital Iturraspe con riesgo de muerte y la Justicia investiga al presunto agresor, identificado por allegados como un conocido de la familia.
Discusión y disparo en la vereda
El hecho ocurrió cerca de las 22 del jueves en inmediaciones de Pasaje Denis 7551. Según reconstruyeron fuentes policiales a partir del testimonio de la pareja de la víctima, todo comenzó cuando un hombre apodado “Rubén” llegó hasta el domicilio y mantuvo una fuerte discusión con el dueño de casa.
La mujer relató que ambos tenían una relación previa debido a que meses atrás la víctima le había dado alojamiento y trabajo para la construcción de una vivienda en un terreno ubicado en calle Llerena al 3300. Siempre de acuerdo al testimonio incorporado a la causa, una vez finalizada la obra comenzaron los conflictos porque el sospechoso se negaba a abandonar el lugar.
En medio de la discusión, el atacante habría extraído un arma de fuego. La mujer tomó a su hijo de 4 años y se refugió dentro de la vivienda. Instantes después escuchó una detonación y, al salir nuevamente a la calle, encontró a su pareja tendida sobre el suelo mientras el agresor escapaba en una motocicleta XR 150 blanca y negra.
Traslado urgente al hospital
El herido, identificado como Maximiliano Monzón, de 39 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe por un familiar en un Chevrolet Cruze blanco. Allí, los médicos constataron una herida de arma de fuego con ingreso en el flanco izquierdo y salida en el torso derecho, además de una lesión vertebral con compromiso medular.
Fuentes médicas indicaron que el paciente se encontraba estable, aunque con riesgo de muerte debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
Tras las primeras actuaciones, personal policial preservó la escena y dio intervención a los peritos de la Policía de Investigaciones, que realizaron tareas de fotografía, planimetría, levantamiento de rastros y pericias balísticas en el lugar del ataque.
El fiscal de turno ordenó la realización de las actuaciones de rigor y el avance de la investigación para dar con el presunto autor, quien hasta el momento permanece prófugo.