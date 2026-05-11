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Por el beneficio de la duda

Absolvieron al empresario gastronómico santafesino denunciado por abuso sexual

El tribunal sólo lo condenó por desobediencia judicial, y decidió aplicar el principio “in dubio pro reo” respecto a las acusaciones de abuso sexual, corrupción de menores y amenazas.

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Absolvieron a Nicolás D.G., el empresario gastronómico de Santa Fe que llegó a juicio acusado de haber abusado de su hijo de 4 años.

El tribunal de juicio, conformado por los jueces Rosana Carrara, Susana Luna y Pablo Ruiz Staiger, dio a conocer su veredicto este lunes por la mañana en los tribunales locales.

Los magistrados aplicaron el principio “in dubio pro reo”, es decir, el beneficio de la duda, respecto a los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo”, “promoción a la corrupción de menores agravada” y “amenazas”, absolviéndo al empresario de culpa y cargo.

Nicolás D.G., que permanecía en prisión preventiva desde 2024, sólo fue condenado por una "desobediencia de mandato judicial". Los jueces le impusieron un año de prisión de cumplimiento condicional y dispusieron su inmediata liberación.

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