Absolvieron a Nicolás D.G., el empresario gastronómico de Santa Fe que llegó a juicio acusado de haber abusado de su hijo de 4 años.
Absolvieron al empresario gastronómico santafesino denunciado por abuso sexual
El tribunal sólo lo condenó por desobediencia judicial, y decidió aplicar el principio “in dubio pro reo” respecto a las acusaciones de abuso sexual, corrupción de menores y amenazas.
El tribunal de juicio, conformado por los jueces Rosana Carrara, Susana Luna y Pablo Ruiz Staiger, dio a conocer su veredicto este lunes por la mañana en los tribunales locales.
Los magistrados aplicaron el principio “in dubio pro reo”, es decir, el beneficio de la duda, respecto a los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo”, “promoción a la corrupción de menores agravada” y “amenazas”, absolviéndo al empresario de culpa y cargo.
Nicolás D.G., que permanecía en prisión preventiva desde 2024, sólo fue condenado por una "desobediencia de mandato judicial". Los jueces le impusieron un año de prisión de cumplimiento condicional y dispusieron su inmediata liberación.