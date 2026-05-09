El juicio que tuvo en el banquillo de los acusados a un empresario gastronómico santafesino llega a su final. El debate inició la semana pasada y tendrá su última audiencia el lunes 11 de mayo, cuando el tribunal de a conocer su veredicto.
Juicio al empresario gastronómico: termina el proceso por el supuesto abuso a su hijo
El veredicto fue fijado para la semana próxima, cuando se conocerá la decisión del tribunal respecto a Nicolás D.G., quien se enfrenta a un pedido de condena a 17 años de prisión.
Los jueces Rosana Carrara, Susana Luna y Pablo Ruiz Staiger están a cargo del debate que tiene como protagonista a Nicolás D.G., de 43 años, acusado de haber abusado de su hijo cuando el niño tenía 4 años, entre otros delitos.
El empresario permanece en prisión preventiva desde el 2024, año en el que inició la investigación tras la denuncia radicada por su expareja. El juicio, que inició la última semana de abril, se realizó a puertas cerradas para resguardar la intimidad de la víctima menor de edad.
Alegatos finales
Tras la etapa en la que se reprodujo la entrevista en cámara Gesell al niño, y declararon los testigos propuestos por las partes, se realizaron los alegatos de clausura.
La fiscal Laura Gerard y los querellantes José Mohamad y Luis Massot solicitaron que el gastronómico sea condenado a 17 años de prisión por la comisión de una serie de delitos.
La acusación fue por la autoría de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo” y “promoción a la corrupción de menores agravada por el vínculo y la edad de la víctima” en perjuicio de su hijo, “amenazas” a la madre y abuela materna del niño y “desobediencia de mandato judicial”.
La defensa, a cargo de los abogados Alejandro Otte y Juan Manuel Lovaissa, aseguró que los hechos no existieron y que la causa se enmarca en una conflictiva relación de pareja. Pidieron al tribunal que su cliente sea absuelto de culpa y cargo.
Denuncia y detención
La causa tiene su origen en la denuncia por abuso sexual radicada en 2024 por la madre del menor. El legajo tramitó en la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual (Gefas) del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Tras la realización de la cámara Gesell, la fiscalía citó al gastronómico para imputarlo en libertad. Su detención fue consecuencia de un episodio ocurrido días antes de la audiencia en el estacionamiento de un supermercado ubicado en la zona del macrocentro santafesino.
En aquel momento, se denunció que Nicolás D.G. había increpado y amenazado a su ex pareja y a su ex suegra, ignorando las restricciones legales que pesaban sobre él para acercarse a ellas.
Aquel incidente en la vía pública fue el que motivó que el acusado fuera privado de la libertad y que posteriormente un juez penal dictara la prisión preventiva, cautelar bajo la cual llegó a juicio.