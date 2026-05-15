El detenido por el violento asalto a un kiosco en el macrocentro santafesino tuvo su primera audiencia en el marco de la investigación por el robo cometido el pasado martes a plena luz del día.
Santa Fe: imputaron al detenido por asaltar un comercio y golpear a la empleada con una cadena
El hecho ocurrió el pasado martes en la zona de la Plaza Constituyentes, sobre calle 4 de enero. La fiscalía adelantó que pedirá la prisión preventiva de Cristofer M., de 25 años.
Este viernes, el fiscal Daniel Filippi atribuyó a Cristofer Maximiliano M. (25) la autoría del delito de “robo calificado por el uso de arma”. La audiencia se realizó ante el juez penal Nicolás Falkenberg, y contó con la presencia de la defensora pública Silvina Corvalán, quien asiste legalmente al detenido.
Cristofer M. se encontraba en situación de calle al momento de cometer el ilícito. Tras la imputación, el magistrado ordenó que sea trasladado para recibir atención médica por dolencias físicas y el cuadro de epilepsia crónica que manifestó padecer.
La audiencia donde se discutirá la medida cautelar de prisión preventiva se realizará el próximo martes 19 de mayo.
Con una cadena
Los hechos imputados por el fiscal Filippi se remontan a la mañana del pasado 12 de mayo. Alrededor de las 07.50 horas, Cristofer M. ingresó al local comercial de nombre "BREAK", ubicado en calle 4 de Enero al 3228.
Según la acusación, el sujeto actuó bajo una modalidad de engaño: primero simuló tener intenciones de comprar mercadería para ganar la confianza de la empleada y luego, con un movimiento repentino, se abalanzó sobre la trabajadora, empujándola con fuerza.
Para asegurar el éxito del atraco y someter a la víctima, Cristofer M. tomó una cadena que se encontraba sobre un freezer y comenzó a golpear repetidamente a la mujer en la zona de la cabeza, el pómulo y el cuello. Tras el ataque físico, que dejó a la víctima con heridas y rasguños visibles, el delincuente se apoderó de $42.820, dos paquetes de cigarrillos y dos botellas de cerveza.
Antes de huir, el imputado amenazó a la empleada para que no se moviera de su puesto. La rápida respuesta del personal policial comisionado al lugar permitió su aprehensión unos momentos después del hecho.
La investigación
La fiscalía calificó provisionalmente el hecho como un “robo agravado por el uso de arma”. Esta tipificación responde a la utilización de la cadena como un elemento contundente para agredir a la víctima y vencer su resistencia.
Entre las evidencias recolectadas que fundamentaron la atribución delictiva se encuentran el acta de procedimiento de la aprehensión y las entrevistas tomadas a la víctima tanto en el lugar del hecho como en la sede policial. Además, la fiscalía cuenta con los videos de las cámaras de seguridad instaladas dentro del local, que registraron tanto el atraco como el rostro del perpetrador.
Durante la audiencia, la defensa hizo especial énfasis en la salud del imputado, quien presentaba golpes en su cuerpo y requería medicación específica por su condición de epiléptico.
El destino procesal de Cristofer M. se definirá el próximo martes, cuando la fiscalía solicite formalmente la prisión preventiva.