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Detenidos tras intento de robo en un comercio en avenida Blas Parera

Personal de monitoreo urbano detectó durante la madrugada a un hombre que intentaba ingresar a un comercio de venta de celulares ubicado sobre avenida Blas Parera al 6500

Policías apresaron al malviviente captado por las cámaras de seguridad. Foto: archivo El LitoralPolicías apresaron al malviviente captado por las cámaras de seguridad. Foto: archivo El Litoral
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Personal de monitoreo urbano detectó durante la madrugada a un hombre que intentaba ingresar a un comercio de venta de celulares ubicado sobre avenida Blas Parera al 6500, en la ciudad de Santa Fe.

Según se informó, a través de las cámaras de videovigilancia se observó al sospechoso treparse al frente del local y ubicarse sobre el techo con aparentes intenciones de cometer un ilícito. Además, se advirtió la presencia de otro hombre en una parada de colectivos cercana, quien actuaría como apoyo y vigilancia.

Tras el aviso a la Central 911, personal policial arribó al lugar y procedió a la aprehensión de ambos involucrados. Durante el procedimiento también se secuestraron dos reflectores.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia

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