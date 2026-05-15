Personal de monitoreo urbano detectó durante la madrugada a un hombre que intentaba ingresar a un comercio de venta de celulares ubicado sobre avenida Blas Parera al 6500, en la ciudad de Santa Fe.
Santa Fe
Detenidos tras intento de robo en un comercio en avenida Blas Parera
Personal de monitoreo urbano detectó durante la madrugada a un hombre que intentaba ingresar a un comercio de venta de celulares ubicado sobre avenida Blas Parera al 6500
Policías apresaron al malviviente captado por las cámaras de seguridad. Foto: archivo El Litoral
Según se informó, a través de las cámaras de videovigilancia se observó al sospechoso treparse al frente del local y ubicarse sobre el techo con aparentes intenciones de cometer un ilícito. Además, se advirtió la presencia de otro hombre en una parada de colectivos cercana, quien actuaría como apoyo y vigilancia.
Tras el aviso a la Central 911, personal policial arribó al lugar y procedió a la aprehensión de ambos involucrados. Durante el procedimiento también se secuestraron dos reflectores.
Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia
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