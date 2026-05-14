Balacera en Loyola Sur

Triple crimen de fin de año: imputaron a un adolescente de 16 años vinculado a “Puchinga” Almirón

﻿M.U.A. se encontraba privado de la libertad por otro homicidio y este jueves se convirtió en el primer imputado por la balacera que terminó con la vida de tres personas -una embarazada- el pasado 31 de diciembre.