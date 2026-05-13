Declararon los menores

Crimen de Jeremías Monzón: para el fiscal, las cámaras Gesell ratifican su teoría del caso

Tras las entrevistas a los dos adolescentes sobreseídos por su edad, el Dr. Cecchini destacó que la causa avanza hacia la etapa de acusación. M.B.A. y su madre, Nadia Juárez, continúan como las principales imputadas por el homicidio.