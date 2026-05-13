Los dos menores involucrados en el crimen de Jeremías Monzón, que debido a que tenían 14 años al momento del crimen fueron sobreseídos, asisten este miércoles nuevamente a los tribunales de Santa Fe.
Caso Jeremías Monzón: declaran en cámara Gesell los dos menores involucrados en el crimen
Se trata de medidas de anticipo de prueba, para preservar sus testimonios de cara al futuro juicio por el homicidio del santotomesino de 15 años, cometido el pasado diciembre.
Esta vez, es para declarar en cámara Gesell, dispositivo mediante el cual la fiscalía pretende preservar sus testimonios en el marco de la investigación que tiene imputadas a M.B.A., de 16 años, y a su madre Nadia Ivón Juárez.
El crimen de Jeremías fue calificado por el Fiscal de Menores, Francisco Cecchini, como un “homicidio triplemente calificado, por alevosía, ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas”.
El crimen
Jeremías fue visto con vida por última vez el jueves 18 de diciembre del año pasado, cuando salió de su casa en bicicleta rumbo a Santa Fe. Tras no tener noticias de él, su familia denunció la desaparición, dando lugar a la activación del Alerta Sofía, un protocolo de emergencia para la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos en situaciones de alto riesgo.
Cuatro días después, el 22 de diciembre, la policía recibió un llamado al 911 que alertó sobre un cuerpo sin vida en un galpón abandonado en el barrio Chalet, frente al estadio del Club Atlético Colón. La identificación fue positiva.
El cuerpo de Jeremías estaba en avanzado estado de descomposición y presentaba 23 puñaladas realizadas con un cuchillo y un arma blanca de fabricación casera.
Cuatro detenidos
Tras confirmar que se trató de un homicidio, se realizaron una serie de allanamientos en los que se detuvo M.B.A., la adolescente que luego fue imputada como coautora del “homicidio triplemente calificado” y permanece privada de su libertad en un Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (CERPJ). También imputaron a los dos chicos que en ese momento tenían 14 años, y que hoy declaran en cámara Gesell.
A mediados de enero fue detenida la única adulta que habría estado involucrada en el asesinato -hasta ahora-. Nadia Ivón Juárez (41), madre de M.B.A., fue imputada como partícipe secundaria del homicidio tras la confirmación de que se reunió con los menores una hora después del crimen y los acompañó hasta el Parque del Sur, donde descartaron las armas y elementos utilizados para matar a Jeremías.
Para la fiscalía, Juárez conocía las intenciones de los adolescentes y se comprometió a prestar ayuda posterior para asegurar la impunidad del grupo. El juez Luis Octavio Silva dispuso su prisión preventiva.