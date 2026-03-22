Pedido de justicia

Crimen de Jeremías: el dolor sin pausa en una causa llena de dudas

A meses del asesinato de Jeremías Monzón, su familia continúa atravesada por el dolor y la incertidumbre. Sin respuestas firmes en la investigación, el reclamo de justicia suma ahora una nueva instancia: una reunión con autoridades provinciales prevista para los próximos días.