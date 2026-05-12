Este martes, la jueza penal Celeste Minniti condenó a Pedro Alejandro C. (45) por una serie de agresiones cometidas contra una de sus hijas, que tenía 14 años al momento de los hechos.
Condenado por golpear y amenazar de muerte a su hija de 14 años en Santa Fe
El hombre ya había sido sentenciado en otros procesos penales por hechos de violencia de género contra una expareja y malos tratos en perjuicio de otras dos hijas.
La magistrada homologó un acuerdo de procedimiento abreviado que puso fin a la causa iniciada por violencia intrafamiliar, que tuvo como fiscal a la Dra. Milagros Parodi. El imputado, cuyo apellido se reserva porque lo comparte con la víctima, admitió haber atacado a su hija adolescente en febrero del año pasado, momento desde el cual permanece tras las rejas.
El acuerdo fue gestionado entre la fiscalía y el abogado defensor particular Martín Peón. La nueva condena no solo contempla el ataque, sino que expone la conducta recurrente del acusado, quien ya contaba con antecedentes por violencia de género contra una ex pareja y malos tratos hacia otras dos hijas.
La sentencia dictada este martes estableció la pena de un año de prisión por los nuevos delitos, pero al ser Pedro C. un delincuente reincidente, se procedió a la unificación con las condenas anteriores.
De esta manera, Minniti dictó una pena única de 4 años de prisión de ejecución efectiva, además de imponer medidas de restricción de acercamiento para proteger a la víctima una vez que el condenado recupere su libertad en el futuro.
Con una cuchilla
Los hechos que motivaron la nueva condena a Pedro C. ocurrieron el 28 de febrero de 2025 en el interior de la vivienda familiar ubicada en calle Moreno al 4000 de la ciudad de Santa Fe. Según el relato fiscal aceptado por el acusado, alrededor de las 17, el hombre agredió físicamente a su hija de 14 años.
La tomó de los cabellos, la arrastró por el piso y le propinó golpes de puño en diversas partes del cuerpo, para luego sujetarla fuertemente del cuello.
Apenas dos horas después, cuando la adolescente manifestó su deseo de abandonar el hogar tras la golpiza, su padre reaccionó de forma aún más violenta. Armado con una cuchilla de cabo plástico y una hoja de 15 centímetros, el hombre la amenazó de muerte, impidiéndole salir de la propiedad.
Estas acciones fueron calificadas como "lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género", en concurso real con "amenazas calificadas", y así fueron atribuidas.
Denuncia e investigación
La investigación penal preparatoria se basó, primordialmente, en el testimonio de la víctima y las evidencias físicas recolectadas en el lugar. La denuncia fue radicada el 3 de marzo de 2025, cuando la menor, acompañada por una hermana, pudo relatar lo sucedido.
El informe del médico legal confirmó la veracidad de sus palabras, constatando hematomas en la rodilla, dolor cervical, subcostal y en la espalda. Además del examen médico, la fiscalía presentó como prueba clave la declaración de la víctima en cámara Gesell y el secuestro del arma blanca utilizada durante las amenazas en un registro domiciliario.
La magistrada tuvo en cuenta la vulnerabilidad de la víctima por su condición de menor de edad y el contexto de violencia sistemática que Pedro C. ejercía en su entorno. Como parte de la sentencia, se ordenó el decomiso y destrucción de la cuchilla y se dispuso la inscripción del perfil genético del condenado en el Registro Provincial de Huellas Digitales.