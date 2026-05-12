Un joven de 25 años fue aprehendido este martes por la mañana luego de protagonizar un violento robo en un drugstore de barrio Constituyentes y escapar con dinero en efectivo, bebidas alcohólicas y cigarrillos.
Violento asalto en un comercio de Santa Fe: golpeó a una joven y terminó detenido
Ocurrió en drugstore Break, ubicado en 4 de Enero 4200. El delincuente agredió a la empleada con una cadena y escapó con dinero, alcohol y cigarrillos. Tras un rápido operativo, la policía apresó al ladrón y recuperó lo sustraído.
El operativo culminó en la zona oeste, detrás de la cancha de Unión, en el límite de los barrios Barranquitas y Villa del Parque donde la policía logró interceptarlo tras un rápido despliegue.
El hecho ocurrió cerca de las 8 en un local comercial ubicado sobre calle 4 de Enero al 3200, frente a la plaza, identificado como “Break”.
Según fuentes policiales, efectivos fueron comisionados por la Central 911 tras un aviso de robo en curso. Al arribar al lugar entrevistaron a la víctima, una joven de 21 años, quien relató que un hombre ingresó al comercio y, tras exigir dinero, la agredió con una cadena provocándole una lesión en la frente.
Escapó con dinero, alcohol y cigarrillos
De acuerdo al testimonio brindado a los uniformados, el delincuente vestía pantalón y campera negra, llevaba una bufanda a cuadros y una prenda blanca debajo del abrigo principal.
Tras concretar el ataque, el sujeto escapó con aproximadamente 35 mil pesos en efectivo, además de bebidas alcohólicas y paquetes de cigarrillos.
Con los datos aportados por la víctima y el seguimiento realizado mediante el sistema de monitoreo, los agentes establecieron que el sospechoso no había alcanzado la zona de bulevar y reforzaron la búsqueda en sectores cercanos.
Persecución y captura
Minutos más tarde, el operativo dio resultado en inmediaciones de La Paz y Pasaje Irala, entre los barrios Barranquitas y Villa del Parque , donde los efectivos localizaron y aprehendieron al sospechoso.
Durante el procedimiento, la policía logró secuestrar el dinero y los elementos denunciados como robados por la comerciante.
El detenido, identificado por sus iniciales como M.C., de 25 años, fue trasladado a la seccional correspondiente por jurisdicción, donde quedó a disposición de la Justicia.