En barrio Constituyentes

Violento asalto en un comercio de Santa Fe: golpeó a una joven y terminó detenido

Ocurrió en drugstore Break, ubicado en 4 de Enero 4200. El delincuente agredió a la empleada con una cadena y escapó con dinero, alcohol y cigarrillos. Tras un rápido operativo, la policía apresó al ladrón y recuperó lo sustraído.