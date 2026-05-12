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Durante 50 metros

Violento asalto en Ramos Mejía: arrastraron a una mujer para robarle el auto

La víctima de 50 años intentó evitar el robo de su auto aferrándose al capot. Los ladrones escaparon, dejándola con heridas tras caer del vehículo.

Se subió al capot para evitar el robo de su auto y fue arrastrada 50 metros.Se subió al capot para evitar el robo de su auto y fue arrastrada 50 metros.
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Un brutal episodio de inseguridad ocurrió este lunes por la tarde en la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza, cuando una mujer de 50 años fue abordada por tres delincuentes. En un acto desesperado por impedir que se llevaran su vehículo, la víctima terminó colgada del capot mientras los ladrones emprendían la huida.

El hecho tuvo lugar minutos antes de las 16:00 sobre la calle Rosales al 1150. Mariana Ruth Costa Rolleri se encontraba estacionada en su Fiat Mobi, esperando a su hija, cuando fue sorprendida por el grupo de asaltantes. Según los reportes policiales, los malvivientes la obligaron a descender del rodado por la fuerza.

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Lejos de rendirse, la mujer se subió a la parte delantera del automóvil en un intento por detener el robo. Sin embargo, los delincuentes no detuvieron su marcha y avanzaron aproximadamente 50 metros con ella aferrada a la carrocería, escena que quedó registrada íntegramente por las cámaras de seguridad de la zona.

Lesiones y asistencia médica

La secuencia terminó cuando la víctima, al verse imposibilitada de continuar sostenida, decidió arrojarse hacia el pavimento. La caída le provocó heridas de consideración, incluyendo una lesión en el cuero cabelludo y una fractura en una de sus piernas.

Poco después del incidente, efectivos policiales y una unidad sanitaria arribaron al sitio para asistir a Mariana. Fue trasladada de inmediato a la Clínica Juan de Dios, donde los profesionales médicos confirmaron que, pese a la gravedad de los traumatismos, se encuentra fuera de peligro.

Búsqueda de los sospechosos

Hasta el momento, los tres implicados permanecen prófugos tras haber logrado escapar con el vehículo. La causa ha sido caratulada como robo agravado y está bajo la supervisión del fiscal Matías Marando, titular de la UFI 12 de La Matanza.

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En el marco de la investigación, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría local se encuentra analizando las grabaciones de seguridad y recolectando pruebas para identificar y localizar a los responsables del ataque.

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