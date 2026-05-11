El robo de un caballo en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe desató un incidente por demás de violento este lunes, en horas de la siesta.
Un caballo robado, policías apedreados y dos hombres arrestados en la zona oeste de Santa Fe
Los uniformados fueron atacados por una decena de vecinos, pero afortunadamente no hubo lesionados. Se vivieron momentos de gran tensión y fue necesaria la intervención de distintas fuerzas de la Unidad Regional I.
Según trascendió, una vecina de barrio Villa del Parque denunció que le habían sustraído un equipo y un móvil de la Patrulla de Acción Táctica llegó hasta el lugar para brindar auxilio.
Los uniformados rastrillaron una zona de pastizales, en inmediaciones del cruce de calle Centenera y el pasaje Justicia, donde se topó con el animal, cerca de una zona de ranchos.
Cuando los uniformados se trataron de acercar, fueron recibidos por una lluvia de piedras que arrojaron una decena de vecinos.
Superados en número, los agentes resistieron hasta la llegada de refuerzos del Grupo de Acción Táctica.
Arrestos
Fue entonces que pusieron en fuga a los revoltosos y arrestaron a dos sujetos, uno de los cuales sería autor del robo investigado.
Afortunadamente, ni el personal ni los vehículos fueron alcanzados por los proyectiles.
Las actuaciones fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Acusación.