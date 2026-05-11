La policía arrestó este sábado por la tarde a un joven que entró para robar en una escuela de la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
Atraparon a un ladrón cuando salía con el “botín” por la ventana de un aula
Ocurrió este fin de semana en la Escuela Julio Rubén Cao, en avenida Blas Parera al 8700. El delincuente se llevaba un ventilador de pared y un equipo de sonido.
El incidente ocurrió en la cuadra de avenida Blas Parera al 8700, donde se ubica la Escuela Julio Rubén Cao N.º 6341.
Los uniformados llegaron hasta allí, porque un transeúnte pudo ver cómo el delincuente violentaba una abertura para entrar al establecimiento educativo.
Una patrulla del Comando Radioeléctrico sorprendió al malviviente cuando trataba de escapar por una ventana, mientras preparaba algunos artículos para llevárselos.
Daños
El muchacho, de 26 años, fue aprehendido. Por otra parte, el ventilador de pared y el radiograbador que quería robar fueron recuperados.
Luego, la directora del establecimiento constató daños en una de las ventanas del aula de séptimo grado.
Las actuaciones fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Acusación.