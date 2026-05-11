#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Operativo de la PDI

Dos detenidos durante allanamientos por un robo en la ciudad de San Javier

Los uniformados secuestraron dos armas de fuego y recuperaron una motosierra que había sido sustraída. Los hombres arrestados quedaron alojados en celdas de la Unidad Regional XIV

Dos hombres fueron arrestados y quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación. Foto: El LitoralDos hombres fueron arrestados y quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación. Foto: El Litoral
Seguinos en
Por: 

La Policía de Investigaciones (PDI), a través del Departamento Operativo de Investigación Región I – Distrito San Javier, llevó adelante una serie de allanamientos en el marco de una investigación por encubrimiento de robo y tenencia indebida de arma de fuego.

Mirá tambiénQuedó preso por intentar matar a un hombre de una puñalada en San Javier

La causa se originó a partir de una denuncia en la ciudad de San Javier, donde autores desconocidos ingresaron a un depósito y, tras violentar la puerta de acceso, ingresaron y sustrajeron diversas herramientas, entre ellas una motosierra, taladros, amoladoras y otros elementos de trabajo.

A raíz de tareas investigativas, personal policial logró establecer la identidad de los sospechosos y posteriormente detectar que una motosierra con características similares a la sustraída estaba siendo ofrecida a la venta a través de redes sociales.

Irrupciones

Con intervención de la fiscal María del Rosario Haeffeli los efectivos realizaron allanamientos simultáneos en barrios Santa Rosa y San Antonio de la ciudad de San Javier.

Mirá tambiénProvincia avanza con la repavimentación integral de la Ruta 1 entre Alejandra y Arroyo El Gusano

En una vivienda de barrio Santa Rosa, los efectivos secuestraron un arma de fuego de fabricación casera tipo “tumbera”, un pistolón aparentemente calibre .22 y cartuchos calibre 20/70. En el lugar fue detenido P. A. R., por el delito de tenencia indebida de arma de fuego.

En otro de los procedimientos, realizado en una vivienda de barrio San Antonio, se logró el secuestro de una motosierra marca Stihl con características coincidentes con la denunciada como sustraída.

Apoyo

Por disposición fiscal, fue detenido A. L. E., por el delito de encubrimiento de robo.

Ambos detenidos quedaron alojados en dependencias de la Unidad Regional XIV, a disposición de la Justicia.

Los procedimientos contaron con la colaboración de efectivos de los GOT de las Unidades Regionales XIV y XVI.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
MPA
Policía de Santa Fe
PDI
San Javier

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro