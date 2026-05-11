La Policía de Investigaciones (PDI), a través del Departamento Operativo de Investigación Región I – Distrito San Javier, llevó adelante una serie de allanamientos en el marco de una investigación por encubrimiento de robo y tenencia indebida de arma de fuego.
Dos detenidos durante allanamientos por un robo en la ciudad de San Javier
Los uniformados secuestraron dos armas de fuego y recuperaron una motosierra que había sido sustraída. Los hombres arrestados quedaron alojados en celdas de la Unidad Regional XIV
La causa se originó a partir de una denuncia en la ciudad de San Javier, donde autores desconocidos ingresaron a un depósito y, tras violentar la puerta de acceso, ingresaron y sustrajeron diversas herramientas, entre ellas una motosierra, taladros, amoladoras y otros elementos de trabajo.
A raíz de tareas investigativas, personal policial logró establecer la identidad de los sospechosos y posteriormente detectar que una motosierra con características similares a la sustraída estaba siendo ofrecida a la venta a través de redes sociales.
Irrupciones
Con intervención de la fiscal María del Rosario Haeffeli los efectivos realizaron allanamientos simultáneos en barrios Santa Rosa y San Antonio de la ciudad de San Javier.
En una vivienda de barrio Santa Rosa, los efectivos secuestraron un arma de fuego de fabricación casera tipo “tumbera”, un pistolón aparentemente calibre .22 y cartuchos calibre 20/70. En el lugar fue detenido P. A. R., por el delito de tenencia indebida de arma de fuego.
En otro de los procedimientos, realizado en una vivienda de barrio San Antonio, se logró el secuestro de una motosierra marca Stihl con características coincidentes con la denunciada como sustraída.
Apoyo
Por disposición fiscal, fue detenido A. L. E., por el delito de encubrimiento de robo.
Ambos detenidos quedaron alojados en dependencias de la Unidad Regional XIV, a disposición de la Justicia.
Los procedimientos contaron con la colaboración de efectivos de los GOT de las Unidades Regionales XIV y XVI.