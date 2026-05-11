Un empleado panadero oriundo de Rafaela fue condenado por la Justicia Federal luego de haber sido descubierto con marihuana durante un control vehicular realizado por Gendarmería Nacional sobre la ruta provincial 70, a la altura de Colonia Pujol, unos 10 km al este de la ciudad de Esperanza.
Panadero rafaelino condenado por viajar con marihuana por la ruta 70
Fue atrapado en un control de Gendarmería a la altura de Colonia Pujol, en el departamento Las Colonias. Si bien recuperó la libertad, la causa se cerró cinco años después con la firma de un juicio abreviado.
La causa se resolvió cinco años después del procedimiento, mediante un juicio abreviado que no implica el cumplimiento efectivo de la pena.
La sentencia fue dictada el pasado 8 de mayo por el juez del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, Luciano Lauría, quien condenó a Franco Maximiliano Franco, de 40 años, como autor del delito de tenencia de estupefacientes.
En el trámite intervinieron el fiscal auxiliar Guillermo Gschwind y el defensor particular Pablo Mosconi.
Control sobre la ruta 70
Las actuaciones judiciales se iniciaron el 14 de enero de 2021, cuando efectivos del Escuadrón Núcleo Santa Fe Norte de Gendarmería Nacional realizaban un operativo de rutina sobre el km 8 de la ruta provincial N° 70, en jurisdicción del departamento Las Colonias.
En ese contexto, los uniformados detuvieron la marcha de un Peugeot 307 en el que se trasladaba Franco. Según consta en la investigación, al acercarse al vehículo los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana, lo que derivó en una requisa.
Durante la inspección, el personal de Gendarmería secuestró aproximadamente 384,95 gramos de marihuana compactada y un teléfono celular.
A partir de ese procedimiento tomó intervención el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe, que dispuso el procesamiento del imputado como presunto autor del delito de transporte de estupefacientes, aunque sin prisión preventiva. Además, ordenó trabar embargo sobre sus bienes.
Cambio de calificación
Sin embargo, el expediente concluyó con una calificación penal menos gravosa. En el marco de un acuerdo de procedimiento abreviado impulsado por el Ministerio Público Fiscal, Franco admitió su responsabilidad penal y aceptó la pena consensuada con la Fiscalía.
La audiencia para la ratificación del acuerdo se llevó a cabo el pasado 7 de mayo. Allí, el acusado prestó conformidad ante el juez Lauría, quien finalmente admitió el trámite abreviado.
En consecuencia, el magistrado condenó al imputado por el delito de tenencia de estupefacientes, previsto en el artículo 14 de la ley 23.737, y le impuso una pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional.
Al tratarse de una condena en suspenso, Franco no deberá cumplir prisión efectiva, aunque sí quedó sujeto a una serie de reglas de conducta durante dos años.
Entre las obligaciones impuestas por el tribunal se encuentran fijar residencia y no ausentarse sin autorización judicial, someterse al control del patronato y abstenerse tanto del consumo de estupefacientes como de mantener vínculos con personas relacionadas al expendio de drogas.
Por otra parte, el tribunal ordenó la destrucción de la marihuana secuestrada en un acto público cuya fecha será determinada oportunamente.