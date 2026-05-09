En el marco de una investigación impulsada por la Unidad Especializada en Microtráfico de la Región 3 del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, a cargo del fiscal Iván Raposo, se llevaron adelante seis órdenes de allanamiento simultáneas en las localidades de Villada y Firmat, obteniéndose resultados positivos en relación a una causa por infracción a la Ley Provincial de Microtráfico y Ley 23.737.
Seis allanamientos en Villada y Firmat desarticulan una red de microtráfico
Los apresados están sospechados de maniobras vinculadas a la comercialización de estupefacientes al menudeo. Los policías secuestraron distintas cantidades de cocaína y marihuana, balanzas de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo, un vehículo y armas de fuego.
Los procedimientos fueron realizados este jueves 8 de mayo por personal de la D.U.O.F. Venado Tuerto, bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, 3ra Circunscripción Judicial de Venado Tuerto, interviniendo el Juzgado Penal a cargo de la Dra. Marinucci.
Los allanamientos se concretaron en domicilios ubicados en las localidades de Villada y Firmat, donde fueron detenidas siete personas mayores de edad, sindicadas como integrantes de maniobras vinculadas a la comercialización de estupefacientes al menudeo.
Durante los operativos se secuestraron distintas cantidades de cocaína y marihuana, elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de drogas, balanzas de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo, documentación de interés para la causa, un vehículo y armas de fuego.
En total, se incautaron aproximadamente 100 gramos de cocaína y más de 600 gramos de marihuana, con un aforo estimado para cocaína de $1.960.000 y de marihuana por $683.000.
Asimismo, entre los elementos secuestrados se destacan:
- Un arma de fuego tipo pistolón.
- Municiones de distintos calibres.
- Una camioneta Fiat Toro.
- Equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
- Plantas y derivados de cannabis.
La investigación tuvo su origen en el ámbito de la Justicia Federal; no obstante, al determinarse que los hechos investigados correspondían a competencia provincial en materia de microtráfico, las actuaciones fueron remitidas al Ministerio Público de la Acusación, continuándose las tareas investigativas y de campo desde el mes de marzo del corriente año.
Por disposición judicial, los detenidos quedaron alojados en dependencias policiales de la Policía de Santa Fe, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.
El fiscal Iván Raposo, titular de la Unidad Especializada en Microtráfico de la Región 3, destacó “la importancia del trabajo coordinado entre las fuerzas investigativas y el MPA para desarticular puntos de venta de estupefacientes que afectan directamente a las comunidades locales”.