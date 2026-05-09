Siete detenidos

Seis allanamientos en Villada y Firmat desarticulan una red de microtráfico

Los apresados están sospechados de maniobras vinculadas a la comercialización de estupefacientes al menudeo. Los policías secuestraron distintas cantidades de cocaína y marihuana, balanzas de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo, un vehículo y armas de fuego.