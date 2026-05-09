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Florida al 200

La Policía desarticuló un punto ligado a extorsiones y secuestró más de 600 gramos de cocaína en Rosario

El operativo fue realizado en un domicilio de la zona sur de la ciudad. La investigación apunta a una organización vinculada a amenazas, extorsiones y narcomenudeo en Villa Flammarion.

Entre los elementos incautados por las fuerzas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial se encuentran un teléfono celular, anotaciones relevantes para la causa y material estupefaciente.Entre los elementos incautados por las fuerzas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial se encuentran un teléfono celular, anotaciones relevantes para la causa y material estupefaciente.
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La Policía de Investigaciones (PDI), junto con grupos de irrupción de la Policía de Santa Fe, llevó adelante un allanamiento en un domicilio de calle Florida al 200, en la ciudad de Rosario, donde detuvo a una mujer de 41 años y secuestró más de 600 gramos de cocaína de alta pureza, en el marco de una causa por extorsión e infracción a la Ley Nacional N.º 23.737.

.Durante el allanamiento, los efectivos concretaron la detención de la sospechosa y el secuestro de distintos elementos de interés para la investigación.

La investigación se inició a partir de tareas realizadas por personal de la Brigada de Paraderos, vinculadas a la localización de una mujer cuyo entorno familiar habría sido víctima de reiteradas amenazas y maniobras extorsivas por parte de una organización criminal presuntamente ligada al narcomenudeo en la zona de Villa Flammarion.

.Una mujer de 41 años y secuestró más de 600 gramos de cocaína de alta pureza, en el marco de una causa por extorsión e infracción a la Ley Nacional N.º 23.737.

A partir de distintas tareas investigativas, análisis de información y peritajes sobre dispositivos electrónicos secuestrados en procedimientos anteriores, los agentes lograron identificar a personas vinculadas con la organización investigada. En ese contexto, la Unidad Fiscal de Violencia Altamente Lesiva, a cargo de la fiscal Paula Barros, ordenó una serie de capturas, entre ellas la de la mujer detenida en el operativo de este viernes.

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El procedimiento fue realizado por personal de la PDI, a través de la Brigada de Capturas del Departamento Operativo Región II-Distrito Rosario, con la colaboración del Grupo Táctico Multipropósito. Durante el allanamiento, los efectivos concretaron la detención de la sospechosa y el secuestro de distintos elementos de interés para la investigación.

.Los agentes lograron identificar a personas vinculadas con la organización investigada.

Entre los elementos incautados por las fuerzas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial se encuentran un teléfono celular, anotaciones relevantes para la causa y material estupefaciente. Tras las pericias efectuadas por el área de Microtráfico, se determinó que se trataba de 619 gramos de cocaína de alta pureza, distribuidos en distintas presentaciones.

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La detenida, identificada como Noelia Gisela F., de 41 años, fue trasladada a sede policial y quedó a disposición de la Justicia. La investigación continúa bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación.

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