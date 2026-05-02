#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Prófugo desde julio

Quedó preso por intentar matar a un hombre de una puñalada en San Javier

El imputado tiene 28 años y le atribuyeron haber atacado a la víctima por la noche, con un arma blanca, en la zona norte de la ciudad costera. Cayó la semana pasada, en un allanamiento.

Ocurrió en San Javier.Ocurrió en San Javier.
Seguinos en
Por: 

Quedó en prisión preventiva un hombre de 28 años, cuyas iniciales son A.R.M., al que se investiga como autor de una tentativa de homicidio cometida en San Javier.

Así fue dispuesto por el juez Sergio Carraro en una audiencia desarrollada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Tras conocer la decisión del magistrado, Lipowy valoró que “se hizo lugar a lo que solicitamos, más allá de que la abogada defensora del imputado propuso alternativas”.

juez Sergio Carraro. Foto: Mauricio GarínIntervino el juez Sergio Carraro. Foto: Mauricio Garín

En tal sentido, el funcionario del MPA explicó que “cualquier medida no privativa de la libertad hubiera sido insuficiente para mitigar los riesgos procesales”, y puntualizó que “el juez tuvo en cuenta que el hombre investigado permaneció prófugo por varios meses luego del ilícito”.

Arma blanca

Lipowy señaló que “alrededor de las 23 del lunes 7 de julio del año pasado, el imputado atacó con un arma blanca a un hombre en las inmediaciones de Nicasio Oroño y San Cayetano”.

El fiscal aseveró que “con el fin de matar, el investigado apuñaló a la víctima en el abdomen”, y remarcó que “el hombre herido logró sobrevivir gracias a la asistencia que le brindaron vecinos, policías y personal de salud de San Javier”.

Caso de la falsa psicóloga - tribunales Santa FeLa audiencia se realizó en los tribunales Santa Fe.

A.R.M. permaneció prófugo durante casi diez meses. Su detención “se concretó en el marco de un allanamiento realizado en una vivienda sanjavierina”, la semana pasada.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Judiciales
MPA
Sergio Ariel Carraro
San Javier

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro