Quedó en prisión preventiva un hombre de 28 años, cuyas iniciales son A.R.M., al que se investiga como autor de una tentativa de homicidio cometida en San Javier.
Quedó preso por intentar matar a un hombre de una puñalada en San Javier
El imputado tiene 28 años y le atribuyeron haber atacado a la víctima por la noche, con un arma blanca, en la zona norte de la ciudad costera. Cayó la semana pasada, en un allanamiento.
Así fue dispuesto por el juez Sergio Carraro en una audiencia desarrollada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Tras conocer la decisión del magistrado, Lipowy valoró que “se hizo lugar a lo que solicitamos, más allá de que la abogada defensora del imputado propuso alternativas”.
En tal sentido, el funcionario del MPA explicó que “cualquier medida no privativa de la libertad hubiera sido insuficiente para mitigar los riesgos procesales”, y puntualizó que “el juez tuvo en cuenta que el hombre investigado permaneció prófugo por varios meses luego del ilícito”.
Arma blanca
Lipowy señaló que “alrededor de las 23 del lunes 7 de julio del año pasado, el imputado atacó con un arma blanca a un hombre en las inmediaciones de Nicasio Oroño y San Cayetano”.
El fiscal aseveró que “con el fin de matar, el investigado apuñaló a la víctima en el abdomen”, y remarcó que “el hombre herido logró sobrevivir gracias a la asistencia que le brindaron vecinos, policías y personal de salud de San Javier”.
A.R.M. permaneció prófugo durante casi diez meses. Su detención “se concretó en el marco de un allanamiento realizado en una vivienda sanjavierina”, la semana pasada.