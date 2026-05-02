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Drama familiar

Resistencia: tomó de rehén a su hijo de 3 años y fue detenido tras un operativo

Un hombre fue aprehendido tras un grave episodio de violencia familiar en la capital chaqueña, donde mantuvo cautivo a su hijo pequeño. Las fuerzas de seguridad intervinieron con un operativo de rescate y lograron resguardar al menor.

El hecho ocurrió en un barrio de Resistencia durante la tarde.El hecho ocurrió en un barrio de Resistencia durante la tarde.
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Un grave episodio de violencia familiar se registró durante el feriado del 1 de mayo en la ciudad de Resistencia, donde un hombre tomó de rehén a su hijo de tres años y amenazó a su pareja, madre del menor.

El hecho ocurrió cerca de las 19 en una vivienda ubicada sobre la calle León Zorrilla. La Policía fue alertada tras el llamado de auxilio de la mujer, quien expresó su preocupación por la integridad de su hijo.

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Según informaron fuentes policiales y medios locales, el hombre se había encerrado dentro del domicilio con el niño y se negaba a permitir el ingreso de familiares u otras personas.

Operativo de rescate

Efectivos de la Comisaría Octava Metropolitana de Resistencia montaron un operativo en el lugar que permitió ingresar a la vivienda y rescatar al menor. Posteriormente, se constató que el acusado se encontraba bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

El hombre fue detenido en el lugar, mientras que el niño fue entregado a su madre tras el control de la situación por parte de las fuerzas de seguridad.

La situación generó gran conmoción en la zona.La situación generó gran conmoción en la zona.

Denuncia y antecedentes

Luego del rescate, la mujer realizó la denuncia formal ante las autoridades. En su declaración, aseguró que su pareja ejercía violencia verbal de manera frecuente y que no se trataba de un hecho aislado.

También señaló que en otras ocasiones habría sido mantenida encerrada junto a sus hijos, sin poder salir del domicilio.

Intervención judicial

En el caso intervino la Fiscalía de Género en turno, que ordenó la detención del acusado y dispuso la imputación por “supuesta privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género”.

La investigación continúa en curso, mientras la Justicia evalúa medidas de protección para resguardar a la mujer y a los menores involucrados.

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