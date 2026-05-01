Tiroteo en la escuela N° 40

San Cristóbal, a un mes del horror: entre el asedio mediático y el difícil camino de recuperar el aula

Se cumple el primer mes de la tragedia que fracturó la calma de la ciudad. Entre el impacto de verse bajo el foco de las cámaras de todo el país y el proceso de contención interna, la comunidad educativa intenta reconstruir una cotidianeidad que ya nunca será la misma.