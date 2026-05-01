Hay fechas que se clavan en el calendario de un pueblo como un estigma. Para San Cristóbal, ese marcador es hoy. Pasaron treinta días desde que el estruendo rompió la calma de la Escuela Normal Superior N° 40 "Mariano Moreno", y aunque el tiempo cronológico avance, el pulso de la ciudad parece haberse detenido en aquel instante de espanto.
San Cristóbal, a un mes del horror: entre el asedio mediático y el difícil camino de recuperar el aula
Se cumple el primer mes de la tragedia que fracturó la calma de la ciudad. Entre el impacto de verse bajo el foco de las cámaras de todo el país y el proceso de contención interna, la comunidad educativa intenta reconstruir una cotidianeidad que ya nunca será la misma.
Lo que antes era una comunidad de alrededor de 15 mil habitantes, definida por ese trazado de 15 por 15 cuadras aproximadamente donde el saludo era ley y el anonimato un imposible, hoy se reconoce frente a un espejo distorsionado. San Cristóbal ya no es solo la ciudad del norte santafesino; es, a los ojos del país, el escenario de una tragedia que nadie pidió protagonizar.
Cuando la intimidad se vuelve noticia
El primer mes no solo estuvo marcado por el duelo, sino por la extrañeza. Para el sancristobalense, acostumbrado a la parsimonia de sus calles, el desembarco de los grandes medios nacionales fue un segundo impacto. De repente, el vecino encendía la televisión y veía el frente de su propia casa en un móvil en vivo; de repente, los micrófonos buscaban respuestas urgentes en un territorio que solo necesitaba silencio.
Ese "atosigamiento", como lo describen muchos padres, caló hondo. La búsqueda del testimonio a cualquier costo, incluso rozando la vulnerabilidad de los menores de edad, rompió esa red de protección invisible que suele tener un lugar donde todos se conocen y un rostro, movimiento o palabra ajena, no pasan desapercibidos en medio de una población con una identidad tan marcada.
Hace un mes, el silencio en las calles no era el de la siesta tranquila; era un silencio espeso, cargado de una tristeza que hacía más lento y callado el ritmo habitual de la ciudad.
El aula como refugio y la elección de los chicos
El proceso de sanación dentro de la Escuela Normal N° 40 fue, quizás, lo más humano de esta crónica oscura. El personal docente y no docente, aquellos que estuvieron allí, que pusieron el cuerpo y el alma en medio del horror para proteger a sus alumnos, hoy lideran la reconstrucción.
El regreso a las aulas no fue un trámite administrativo, sino un tejido artesanal de contención. El cronograma fue escalonado: primero regresaron los niveles iniciales y primarios, dejando para el final a la secundaria diurna, el núcleo más sensible del episodio.
Un detalle no menor, que habla del respeto por el proceso emocional de los adolescentes, es que fueron los propios alumnos quienes eligieron a los docentes con los que querían sentarse a hablar. En esas reuniones, que vienen sucediendo desde el primer día, se priorizó la palabra del chico por sobre el contenido del programa. Luego, el trabajo se extendió a reuniones con padres y docentes, unificando criterios para que el regreso no sea un trauma, sino un alivio.
Hacia una nueva normalidad
Esta semana marcó un hito administrativo y emocional: el retorno al horario normal en todos los niveles, incluyendo la secundaria diurna. Sin embargo, las autoridades y especialistas coinciden en que la "normalidad" es apenas un concepto formal. Las heridas en el personal que puso el cuerpo para proteger a los alumnos siguen abiertas, y el seguimiento profesional continuará siendo la prioridad.
Hoy, San Cristóbal intenta recuperar su ritmo. Ya no están los camionetas y autos de exteriores; pero a la distancia se sigue poniendo el micrófono. En la esquina J. M. Bullo y 9 de Julio, el silencio ya no es el mismo: es un silencio que observa, que recuerda y que lentamente intenta sanar.