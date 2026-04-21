En una mañana gris en la ciudad de San Cristóbal, se concretó el retorno progresivo de los alumnos de todos los cursos del nivel secundario de la Escuela Normal Superior Nº 40 "Mariano Moreno".
Emotivo regreso de los alumnos después de la tragedia en la escuela de San Cristóbal
El retorno de los alumnos a la escuela se vivió con emoción y esperanza, mientras se ajustan horarios y se evalúan medidas para garantizar la seguridad.
Tal como estaba programado, los estudiantes regresaron a las aulas a las 8:35 horas, llegaron al establecimiento con sus útiles escolares y muchos de ellos acompañados por sus padres. Allí fueron recibidos por docentes y directivos.
En busca de la calma
A las 11:40 es la hora de salida, se decidió un horario reducido que se extenderá hasta el viernes 24 de abril y, paulatinamente, se irá analizando la situación y ampliando el dictado de clases.
El Litoral estuvo en el lugar observando la vuelta a la escuela, en donde se vivieron momentos de mucha emoción, lágrimas de los papás y abrazos.
Después del horror, más allá del miedo y de las heridas abiertas está la esperanza de que lleguen tiempos de calma, de reflexión y que la comunidad educativa pueda sanar.
Bandera con autoridades
Por otro lado, también hubo familias que se sintieron molestas porque no estuvo el móvil policial afuera de la institución como les habían informado en las reuniones previas.
En cuanto al izamiento de la bandera nacional como es la tradición al comenzar la jornada, los docentes, directivos y asistentes escolares fueron los únicos que estuvieron presentes, se realizó muy temprano porque se evita la acumulación de personas.