A un mes de la tragedia

San Cristóbal: el silencio se hizo marcha en una noche de velas y globos blancos por Ian Cabrera

A un mes de la tragedia que fracturó la calma de la ciudad, familiares, amigos y vecinos se movilizaron desde la esquina de Caseros y Alvear hasta las puertas de la Escuela Normal N° 40.