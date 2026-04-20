Nada será igual en la Escuela Normal Superior N° 40 Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal. Sin embargo, se regresará a donde ocurrió el trágico hecho que terminó con la vida de Ian Cabrera, un alumno de primer año, con todo lo que eso significa.
La escuela 40 de San Cristóbal retoma actividades este martes bajo un enfoque emocional
Todos los cursos del nivel secundario retornan a las aulas de forma progresiva para afrontar el duelo tras la tragedia ocurrida semanas atrás, priorizando el diálogo y la reflexión tras la tragedia vivida.
Para recordar, las actividades se retomaron el pasado jueves 16 con una dinámica abierta y flexible. La modalidad fue por grupos, con docentes elegidos por los alumnos y de manera ordenada.
Finalmente se anunció la decisión de que la comunidad educativa del nivel secundario, en su totalidad, regrese a clases este martes de 8:35 a 11:40 y, paulatinamente, se irá ampliando el horario. Aclarando que la materia Educación Física que se dicta en contraturno continúe con los días y horarios habituales para cada curso.
En la escuela se ultiman detalles y preparan las instalaciones para el reencuentro con actividades pensadas especialmente por lo que sucedió, atendiendo las necesidades de los chicos de hablar, escucharse y reflexionar. Desde el establecimiento informaron a las familias que estarán pendientes de las individualidades y de las situaciones particulares y pidieron acompañamiento en el proceso.
El regreso por grupos
La semana pasada, los chicos volvieron a la escuela por turnos y realizaron encuentros programados y organizados. En el edificio histórico de la escuela 40 izaron la bandera nacional como se hacía cada mañana al comenzar la jornada. Después se dirigieron al edificio central, los docentes les consultaron a los chicos si se sentían preparados para trabajar allí o si querían estar trabajando en otra dependencia de la institución o en un aula específica. Cada grupo eligió el espacio según donde estaban más cómodos y tranquilos.
Sobre esto se le consultó al director de la Regional IX de Educación, Maximiliano Rodríguez, quien contó que “estuvimos el jueves en la escuela cuando comenzaron las actividades con los chicos, empezando a transitar nuevamente el espacio, a tratar de volver a una cotidianeidad, con actividades que fueron planeadas para que ellos de a poquito puedan acceder a los espacios áulicos”.
“Los mismos alumnos pidieron ingresar al edificio central porque querían hacerlo propio nuevamente, recorrerlo, transitar esas emociones que ellos han vivido ahí”, amplió.
Según sus declaraciones, el primer día fue muy auspicioso porque había mucha expectativa sobre cómo iban a reaccionar los estudiantes, pero lo hicieron de una manera muy madura; se notó que deseaban volver al establecimiento escolar y que tampoco quieren perderse las actividades que tiene la escuela 40 a lo largo del año.
En cuanto a las otras escuelas de la ciudad, las clases se desarrollan normalmente durante toda la jornada, con actividades pedagógicas y, a su vez, adquiriendo aprendizajes. También tuvieron reuniones con los padres sobre lo ocurrido y se respondieron sus consultas e inquietudes.
Familias
Fue amplia la concurrencia de los padres a las reuniones que se planificaron, con algunas preocupaciones sobre el tema de la seguridad, cómo se estará trabajando en la escuela y qué acciones se están coordinando. Este lunes continuaban las reuniones que se suspendieron por el mal clima.
Sobre la información que se les brinda a los papás, Rodríguez indicó que “las familias tienen que saber que en coordinación con el gobierno provincial, con todos los ministerios intervinientes como Educación, Salud, Desarrollo e Igualdad, Seguridad, y la Municipalidad se está trabajando en lo que se denomina una ‘mesa chica’. El objetivo es tomar decisiones y acciones entre todos y después transmitirlas a la comunidad”.
Este grupo “se reúne todos los martes, pero esta semana se hará una ‘mesa ampliada’ porque van a estar otras instituciones como clubes, vecinales, escuelas para escuchar también cuáles son sus ideas, sus propuestas y buscar la manera para que todos los sancristobalenses podamos ir en el mismo sentido y trabajar en conjunto”.
Seguridad
Recogiendo todas la voces de la sociedad, escuchando a los padres y a los alumnos, las autoridades decidieron que fuera de las escuelas esté un móvil policial con uniformados viendo lo que sucede y otorgando seguridad a la comunidad educativa no sólo de la escuela 40 sino que de todas las demás.
“Les da esa seguridad de que el personal policial los cuida y está observando todo. Se garantiza que esté al inicio de la jornada, cuando finaliza y durante el día están pasando y reforzando el patrullaje por las zonas escolares”, aseguró el director regional de Educación.