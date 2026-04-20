“Que la palabra sea abrazo, que el encuentro sea abrigo”

La escuela 40 de San Cristóbal retoma actividades este martes bajo un enfoque emocional

Todos los cursos del nivel secundario retornan a las aulas de forma progresiva para afrontar el duelo tras la tragedia ocurrida semanas atrás, priorizando el diálogo y la reflexión tras la tragedia vivida.