La Justicia provincial dispuso este miércoles la prisión preventiva de Adrián Darío Rodríguez, alias “Hamburguesita”, el joven investigado como autor del homicidio de Tomás Agustín Juárez, cometido en enero de este año en Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe.
Dictaron la prisión preventiva para "Hamburguesita" por un homicidio en Alto Verde
El acusado fue detenido la semana pasada durante una serie de allanamientos de la PDI en el distrito costero. El fiscal del caso sostuvo que existen riesgos procesales y remarcó el temor que atraviesan los testigos por el contexto de violencia en la zona.
La medida fue resuelta por el juez José Luis García Troiano durante una audiencia de medidas cautelares realizada por la mañana en la Sala 3 de los tribunales santafesinos, en el marco del legajo “Rodríguez, Adrián Darío s/ homicidio”.
La investigación es encabezada por el fiscal de Homicidios Estanislao Giavedoni, quien al término de la audiencia confirmó que el magistrado hizo lugar al pedido de la Fiscalía y transformó la detención del imputado en prisión preventiva.
“El juez resolvió transformar la detención en prisión preventiva teniendo por acreditada la probable participación de Rodríguez en el hecho”, señaló el funcionario del Ministerio Público de la Acusación en declaraciones a CyD Litoral.
Temor y violencia
Giavedoni describió la investigación como “bastante complicada”, principalmente “por la situación de violencia generada alrededor del caso y por el temor de los testigos”.
Según explicó, durante la audiencia la discusión con la Defensa Pública giró en torno a los riesgos procesales y a los elementos reunidos hasta el momento en la causa. Entre otros aspectos, el fiscal destacó que Rodríguez posee antecedentes condenatorios por una tentativa de homicidio, circunstancia que fue valorada al momento de resolver la cautelar.
Además, sostuvo que en caso de recaer una condena, la misma sería de cumplimiento efectivo, lo que incrementa el peligro de fuga. “Todo eso se discutió y hoy el mismo va a transitar el proceso privado de su libertad”, resumió el fiscal.
Giavedoni también remarcó que la detención del imputado podría generar “algún alivio” para las personas que deben declarar en el expediente. “Quizás ahora puedan prestar su testimonio de manera más libre”, afirmó, aunque reconoció que el contexto violento del barrio continúa condicionando la investigación.
Disparo en el pecho
Rodríguez, de 27 años, había sido imputado el pasado sábado como autor del homicidio de Tomás Agustín Juárez, ocurrido el 16 de enero en inmediaciones de la Manzana 3 de Alto Verde.
De acuerdo con la atribución fiscal, el ataque ocurrió minutos antes de las 8 de la mañana en una vivienda ubicada sobre Pasaje 5 de Mayo, entre Ricardo Centurión y Aldo Bunting. Allí, “Hamburguesita” habría disparado con un revólver calibre .38 special contra Juárez, impactándolo en el pecho.
La víctima fue trasladada al hospital José María Cullen, donde ingresó sin signos vitales.
En la audiencia imputativa también se le atribuyó a Rodríguez haber participado, junto a otras personas, de un robo cometido semanas después en el mismo distrito costero. Según la acusación, un grupo armado irrumpió en una vivienda, golpeó y amenazó a dos mujeres y sustrajo dinero en efectivo, teléfonos celulares y una garrafa.
Allanamientos y captura
Rodríguez fue detenido el miércoles pasado durante un amplio operativo desplegado por la Policía de Investigaciones en Alto Verde.
Los procedimientos incluyeron ocho allanamientos simultáneos ordenados en el marco de causas por homicidio y tentativa de homicidio que investigan los fiscales Giavedoni y Gonzalo Iglesias.
En los operativos fueron arrestadas otras tres personas y se secuestraron municiones calibre .38, teléfonos celulares, más de 590 mil pesos en efectivo, envoltorios con cocaína y plantas de cannabis.
Con la prisión preventiva ya resuelta, la causa ingresará ahora en una segunda etapa procesal orientada a la preparación de un eventual juicio oral y público, aunque la Fiscalía no descartó que el conflicto pueda resolverse mediante un procedimiento abreviado.