Violencia armada en la costa

Dictaron la prisión preventiva para "Hamburguesita" por un homicidio en Alto Verde

El acusado fue detenido la semana pasada durante una serie de allanamientos de la PDI en el distrito costero. El fiscal del caso sostuvo que existen riesgos procesales y remarcó el temor que atraviesan los testigos por el contexto de violencia en la zona.