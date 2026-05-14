Mercado ilegal de armas

Piden pena de prisión para un gomero de Rincón acusado de desviar pistolas al circuito delictivo

La Justicia confirmó la prisión preventiva para un legítimo usuario investigado por adquirir armamento que luego terminaba fuera de control estatal. La fiscalía sostiene que su nivel de ingresos no permitía justificar las compras y que una de las pistolas apareció en un violento robo cometido en Santa Fe.