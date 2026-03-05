Pidió ir preso a Coronda el acusado de matar a dos jóvenes en Loyola Sur y Yapeyú
Los fiscales de Homicidios del MPA imputaron a Isaías Benítez por dos crímenes ocurridos entre la mañana del 31 de diciembre de 2025 y el 25 de enero de 2026. El juez Sebastián Szeifert dictó la prisión preventiva y pidió que no sea enviado a Las Flores, por temor a una venganza.
Isaías Benítez se entregó este lunes ante la División Homicidios de la PDI. Foto: Prensa PDI
Un joven de 19 años de la zona norte de la ciudad de Santa Fe fue imputado este jueves por los fiscales de la Unidad Especial de Homicidios del MPA, por dos crímenes consumados en las calles de los barrios Loyola Sur y Yapeyú, entre el 31 de diciembre de 2025 y el 25 de enero de este año.
Se trata de Isaías José Emanuel Benítez, cuya defensa a cargo del abogado Martín Peón, consintió la prisión preventiva en el marco de dos investigaciones, por las muertes de Matías Ezequiel Fernández (21) y Carlos Junior Barrionuevo (16).
El juez Sebastián Szeifert ordenó la medida cautelar para Benítez. Foto: El Litoral
La medida cautelar fue ordenada por el juez penal Sebastián Szeifert, luego de que los fiscales Carlos Lacuadra y Andrés Marchi lo imputaran por los delitos “homicidio calificado por el empleo de arma de fuego” en carácter de autor -en el caso de Fernández-; y coautor de “homicidio doblemente calificado por el empleo de arma de fuego y la participación de un menor” -en el caso de Barrionuevo-.
Directo a Coronda
Ante la abultada evidencia en contra de Benítez, la defensa optó por consentir la prisión preventiva y a pedido de su cliente solicitó al juez no ser enviado a la cárcel de Las Flores, donde tiene problemas con algunos internos. Por contrapartida, prefirió que en caso de ser puesto a disposición del Servicio Penitenciario, sea remitido a la Unidad Nº 1 de Coronda.
Benítez se entregó el lunes 2 de marzo ante la PDI, acompañado por el Dr. Peón, y fue imputado este jueves por dos gravísimos hechos registrados en menos de un mes en las calles de los barrios Loyola Sur y Yapeyú, en la zona noroeste de la ciudad capital.
Armados y en moto
En cuanto al primer hecho, el fiscal Lacuadra le atribuyó haber dado muerte a Matías Fernández, cuando a las 6 de la mañana del 31 de diciembre del año pasado se encontraba en inmediaciones de las calles Lehmann y Manuel Ruiz.
Benítez, junto a otro sujeto que todavía no fue identificado, pasó por el lugar a bordo de una moto Honda Wave de color blanca y ejecutó una ráfaga de disparos con un arma 9 mm, uno de cuyos proyectiles fue a dar a la cabeza de Fernández.
Una escena similar relató el fiscal Marchi, al referirse al hecho del que fuera víctima Carlos Barrionuevo, de tan solo 16 años.
El detenido pidió ser trasladado a Coronda, por temor a represalias en Las Flores. Foto: Prensa PDI
El representante del MPA contó que el crimen se registró minutos antes de las 6 de la mañana del 25 de enero pasado, en el frente de una vivienda de la calle Alfonsina Storni al 6300, casi esquina Hermanos Figueroa.
En esta ocasión, Benítez habría sido quien manejaba la moto, en tanto que la ejecución le es atribuída a un menor de edad, que también resultó herido de bala en el mismo hecho, pero sobrevivió. En el caso del chico Barrionuevo, el impacto también fue en el cráneo y falleció momentos después en el hospital Iturraspe.
Previo al inicio de la audiencia imputativa, el juez Szeifert le tomó una declaración de impacto a la madre de Barrionuevo, quien pidió “que se haga justicia por mi hijo”. “Tenía 16 años, no andaba en nada, hoy tenía que empezar la escuela”, lamentó. “Quiero que pague por el daño que hizo en el barrio” imploró la mujer al juez Szeifert.