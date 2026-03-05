Tribunales de Santa Fe

Pidió ir preso a Coronda el acusado de matar a dos jóvenes en Loyola Sur y Yapeyú

Los fiscales de Homicidios del MPA imputaron a Isaías Benítez por dos crímenes ocurridos entre la mañana del 31 de diciembre de 2025 y el 25 de enero de 2026. El juez Sebastián Szeifert dictó la prisión preventiva y pidió que no sea enviado a Las Flores, por temor a una venganza.