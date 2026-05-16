Reconquista

Femicidio de Rocío Vera: la Cámara Penal trató apelaciones por la condena de uno de los crueles asesinos

Se trata de G. Godoy, que era menor al momento del cruento hecho ocurrido en el norte santafesino. El MPA se opone a la que pena sea de modalidad domiciliaria. La defensa pública pide la absolución.