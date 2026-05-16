Recorrida

Diego Giuliano: "El norte de la provincia tiene pasado, presente y el futuro que sepamos construir"

El diputado nacional recorrió los departamentos Vera y San Javier, junto al senador Provincial, Osvaldo Sosa y el ex senador José Baucero manteniendo reuniones de trabajo junto a presidentes comunales, intendentes, concejales y equipos técnicos del norte provincial.