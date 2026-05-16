El pasado viernes 15 de mayo, el legislador Nacional, Diego Giuliano, y el senador Provincial por el departamento Vera, Osvaldo Sosa, mantuvieron una reunión con autoridades municipales, comunales y sus respectivos equipos técnicos, donde debatieron sobre la Nueva Ley de Municipios y la aplicación de la autonomía a la vida local.
Diego Giuliano: "El norte de la provincia tiene pasado, presente y el futuro que sepamos construir"
El diputado nacional recorrió los departamentos Vera y San Javier, junto al senador Provincial, Osvaldo Sosa y el ex senador José Baucero manteniendo reuniones de trabajo junto a presidentes comunales, intendentes, concejales y equipos técnicos del norte provincial.
En ese marco, se analizó la necesidad de que la autonomía sea acompañada de recursos que permitan fortalecer la vida local de manera de no transformarse en algo formal y vacío.
Durante el encuentro, las autoridades presentes subrayaron que Giuliano fue quien impulsó el proyecto de ley de emergencia hídrica, social, económica y habitacional en los departamentos General Obligado y Vera, cuando en abril de este mismo año, el norte de la provincia se vio afectado por un evento climático de carácter extraordinario.
En ese sentido, también destacaron el Plan de Modernización del Transporte que en Argentina llevó adelante Diego Giuliano siendo Ministro de Transporte, y en la provincia de Santa Fe tuvo una presencia muy fuerte. Particularmente se recordó que esta zona se vio favorecida con la conectividad del tren de pasajeros, que unió Los Amores con Resistencia, y hoy se ve reducida la frecuencia, por las medidas de desguace tomadas desde el Gobierno Nacional.
Al respecto, Giuliano expresó: “recuperar la conectividad ferroviaria en la provincia tiene que ser un objetivo de cualquier gobierno”.
Luego, Diego Giuliano siguió su recorrido por el norte de la provincia de Santa Fe, junto al ex senador José ‘Pepe’ Baucero y la Concejal Romina Cantero en la ciudad de San Javier. Allí, asistieron a una reunión con dirigentes departamentales, recorrieron empresas de la región y analizaron la crítica situación económica en materia de empleo y producción.