En el centro-norte santafesino

Productores de San Javier y Garay accederán a nuevas líneas de crédito para capital de trabajo e inversión

Productores arroceros y hortícolas de los departamentos San Javier y Garay podrán acceder a líneas de financiamiento por un total de $1.100 millones destinadas a capital de trabajo e inversión productiva. La iniciativa forma parte de un esquema provincial más amplio orientado a fortalecer economías regionales estratégicas y garantizar la continuidad de distintas cadenas de valor.