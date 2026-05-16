El sector arrocero del centro-norte santafesino contará con nuevas herramientas financieras destinadas a acompañar el desarrollo de la actividad y facilitar el acceso a capital en un contexto económico desafiante. El anuncio se realizó en la ciudad de San Javier, donde se presentó un esquema de financiamiento por $1.100 millones destinado a productores de los departamentos San Javier y Garay.
Productores de San Javier y Garay accederán a nuevas líneas de crédito para capital de trabajo e inversión
Productores arroceros y hortícolas de los departamentos San Javier y Garay podrán acceder a líneas de financiamiento por un total de $1.100 millones destinadas a capital de trabajo e inversión productiva. La iniciativa forma parte de un esquema provincial más amplio orientado a fortalecer economías regionales estratégicas y garantizar la continuidad de distintas cadenas de valor.
La iniciativa integra un paquete total de $3.224 millones orientado a distintas economías regionales de la provincia, incluyendo además actividades textiles, hortícolas y frutilleras.
En el caso del arroz, los fondos estarán canalizados a través de agencias de desarrollo regional, un mecanismo que apunta a agilizar el acceso a créditos y acercar las herramientas financieras a los productores.
De acuerdo a lo informado, $850 millones serán administrados mediante la Asociación para el Desarrollo de San Javier, mientras que otros $250 millones se distribuirán a través de la Asociación para el Crecimiento y Desarrollo de Monte Vera y Arroyo Aguiar (Acredema), alcanzando así a productores del departamento Garay.
Dos líneas de crédito para capital de trabajo e inversión
El esquema contempla dos modalidades de financiamiento adaptadas a distintas necesidades productivas. Una de ellas estará orientada a gastos corrientes y capital de trabajo, con créditos de hasta $60 millones por CUIT, plazos de devolución de hasta 18 meses y seis meses de gracia.
La segunda línea estará enfocada en inversión productiva, con montos de hasta $40 millones y un plazo de financiación de hasta 36 meses. El objetivo es permitir mejoras en infraestructura, incorporación de tecnología y fortalecimiento de la capacidad operativa de los establecimientos.
Desde el sector destacaron que estas herramientas surgieron a partir de planteos realizados en el ámbito de la Mesa Arrocera, donde productores y representantes de la actividad vienen analizando necesidades vinculadas al financiamiento y la competitividad.
El arroz constituye una de las producciones regionales más importantes del norte santafesino, con fuerte impacto en la generación de empleo y movimiento económico en localidades de San Javier y Garay. Además de la producción primaria, la cadena involucra servicios, transporte, industrialización y comercio.
Un esquema más amplio para economías regionales
El programa de financiamiento provincial no se limita únicamente al sector arrocero. Dentro del esquema integral también se prevén recursos para otras actividades consideradas estratégicas en distintas regiones santafesinas.
Entre ellas se encuentran $560 millones destinados al sector textil del centro-norte provincial a través de la Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y la Región (ADER), además de $156 millones para productores hortícolas del departamento La Capital.
A esto se suman otros $520 millones para créditos dirigidos al sector textil en Rosario mediante la Agencia de Desarrollo Región Rosario (ADERR), junto con $260 millones adicionales para actividades hortícolas distribuidos entre agencias de desarrollo de Rosario, Constitución y Monte Vera-Arroyo Aguiar.
Por otra parte, el sector frutillero contará con $624 millones canalizados a través de la Agencia para el Desarrollo del Departamento San Jerónimo.
La propuesta busca sostener la actividad económica de las economías regionales, facilitar inversiones y preservar la continuidad de las cadenas de valor en diferentes puntos de la provincia, mediante herramientas financieras adaptadas a las características de cada actividad productiva.