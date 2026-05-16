En un movimiento estratégico hacia la modernización de su infraestructura y el cuidado del medio ambiente, la ciudad de Sastre comenzó con las gestiones para la creación de su parque solar. El ambicioso proyecto busca no sólo diversificar la matriz energética, sino también posicionar a la localidad como un referente de innovación en el centro-oeste santafesino.
Sastre apuesta al futuro y proyecta la creación de su primer parque solar
La iniciativa busca reducir la huella de carbono y optimizar los costos energéticos del Municipio, marcando un hito en la agenda ambiental de la región.
El Municipio de la cabecera del departamento San Martín, en conjunto con ENERFE (Santa Fe Gas y Energías) y empresarios privados, trabajan en una iniciativa que promete marcar un antes y un después para el desarrollo productivo local y regional.
«Es una iniciativa que venimos trabajando. Hace un tiempo que lo venimos tramitando, ya tuvimos varios acercamientos para conocer las posibilidades de traer un parque a nuestra ciudad», le dijo la intendente de la ciudad, María del Carmen Amero, a este medio.
La ciudad de Sastre busca dar un paso importante en materia medioambiental. En el marco del proyecto, en las últimas horas se desarrolló una reunión de trabajo encabezada por el director de ENERFE, Lautaro Mántaras, quien estuvo acompañado por integrantes del directorio e ingenieros especializados de la empresa estatal. También participaron la intendente María del Carmen Amero, el senador departamental Esteban Motta, y empresarios locales.
La propuesta apunta a la creación de un parque solar destinado a que las industrias de la ciudad puedan generar su propia energía limpia, fortaleciendo así la competitividad y sustentabilidad del sector productivo. «Esta es la primera vez que como empresa dedicada a la generación de energías no convencionales estamos articulando con privados una propuesta para la generación de energía, en este caso solar. Tenemos un relevamiento de la ciudad para analizar, vemos mucho interés en la localidad», sostuvo Mántaras.
Ahora, el equipo técnico de ENERFE avanzará en el análisis de terrenos aptos para el desarrollo del parque, la evaluación de líneas eléctricas para la inyección de energía, los costos de ejecución y la gestión necesaria para la adquisición de paneles solares. Además, se buscará sumar nuevos actores interesados en incorporarse al proyecto.
«La ciudad cuenta con la facilidad de tener líneas de potencia cercanas y disponibilidad de terrenos. Lo que hacemos es una simulación en base a las coordenadas geográficas del lugar a través de un software especializado que nos daría el potencial energético que se podría colocar», explicó Pablo Prósperi, ingeniero ambiental perteneciente al organismo provincial.
La iniciativa se fundamenta en la sustentabilidad ambiental mediante la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y el ahorro económico a largo plazo a través de la generación propia que permitirá una gestión más eficiente de los recursos. «La provincia de Santa Fe tiene un excelente nivel de radiación solar, con lo cual es posible desde el punto de vista de ese recurso obtener energía», indicó Prósperi.
Por su parte, el senador departamental recordó que en la región existen experiencias del estilo en industrias, aunque todas se basan en el abastecimiento propio. «Esto es algo diferente. Esperamos la participación de empresas que van a consumir parte de esa energía. La idea es articular vínculos publico-privados en la ciudad. Es el trabajo que intentamos llevar adelante para poder trabajar en un proceso de energía renovable en la región».
La concreción de esta planta fotovoltaica no solo significaría un avance tecnológico, sino también una oportunidad para generar mano de obra local durante la etapa de montaje y mantenimiento, impulsando el conocimiento sobre energías alternativas en la comunidad.
«Nos parece que en localidades pequeñas podemos incluir gente, que la población se puede interesar en la operación y sostenibilidad de parques solares. Esto, en épocas difíciles, es una salida laboral más. Y no solo estamos colaborando en la productividad de las industrias, sino estamos yendo a una autonomía de producción energética clave», cerró el director de ENERFE.
Sastre refuerza la seguridad vial: instalan nuevos radares sobre la Ruta 13
La Municipalidad de Sastre de la cabecera departamental confirmó el inicio del montaje de dispositivos de control de velocidad en el sector este de la localidad con el objetivo de reducir la siniestralidad. En los próximos días se completará la señalización técnica.
Con la premisa de garantizar mayor seguridad para conductores, la ciudad de Sastre comenzó con las tareas de instalación de nuevos radares para el control de velocidad. Los dispositivos están ubicados estratégicamente sobre la Ruta Provincial 13, específicamente en el sector este de la localidad.
«En las próximas semanas se avanzará con la colocación de la cartelería correspondiente y posteriormente con el calibrado del sistema, paso necesario para obtener la autorización final de la Agencia Provincial de Seguridad Vial», confirmaron desde el Ejecutivo sastrene.
Según informaron las autoridades locales, la iniciativa busca mitigar los riesgos en un tramo de alta circulación, donde el flujo vehicular se encuentra con el movimiento propio del paso por el corredor vial provincial y la cercanía de uno de los accesos al ejido urbano.
Asimismo, también adelantaron que la velocidad máxima permitida en ese sector será de 60 km/h. Desde el Municipio enfatizaron que la medida no tiene un fin meramente recaudatorio, sino preventivo, buscando que el ingreso y egreso a la ciudad se realice de manera ordenada.
«Para prevenir accidentes de tránsito, luego de varios años de gestiones y ante el pedido de vecinos y empresas que transitan diariamente por la Ruta Provincial Nº 13, se impulsó la instalación de un nuevo radar de control de velocidad en el sector este de la localidad de Sastre con el objetivo de garantizar la circulación segura».
En cuanto a los pasos a seguir, se detalló que durante las próximas semanas se avanzará con la colocación de la cartelería correspondiente. Esta señalización es fundamental para que el sistema cuente con la homologación necesaria y para que los automovilistas estén debidamente advertidos sobre la presencia de los cinemómetros antes de que comiencen a aplicarse las sanciones.
«Se realizó la instalación eléctrica y el montaje del equipo de radar. En las próximas semanas se avanzará con la colocación de la cartelería correspondiente y posteriormente con el calibrado del sistema, paso necesario para obtener la autorización final de la Agencia Provincial de Seguridad Vial», adelantaron desde la intendencia.
Con esta medida, la cabecera departamental se suma a otros puntos de la región que ya implementaron dicho sistema sobre las rutas que atraviesan las localidades como, por ejemplo, Clucellas, El Trébol y Las Parejas.