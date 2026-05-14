El gobierno provincial aceptó la contribución, sin reintegro, realizada por el Ministerio del Interior de la Nación, con cargo al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por la suma total de $ 3.000.000.000 para ser destinada a la emergencia climática que atraviesan distintas zonas de la Provincia de Santa Fe.
ATN de $3 mil millones para la emergencia climática santafesina
Fue girado el pasado viernes por el Ministerio del Interior. El gobierno provincial había solicitado $ 10 mil millones y aceptó, con un decreto, la asignación.
Los recursos fueron girados el pasado viernes al Tesoro santafesino que este jueves dictó el decreto respectivo aceptando los fondos.
El decreto 1025 firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros Pablo Olivares (Economía) y Fabián Bastia (Gobierno e Innovación Pública) delega en este último funcionario la facultad de asignar los fondos aceptados.onario la facultad de asignar los fondos aceptados.
Además dispone que la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos dependiente del Ministerio de Gobierno realizará las acciones de seguimiento y monitoreo de obras, trabajos y erogaciones que se efectúen en atención de la emergencia y con utilización de los recursos referidos en el presente, por parte de los municipios y comunas a los que se les asignen los respectivos fondos, independientemente de las rendiciones de cuentas que correspondan en el marco de la Ley N° 12510.
Voceros del gobierno provincial señalaron a El Litoral que cuando se produjeron las grandes lluvias, especialmente en los departamentos 9 de Julio y Vera, hubo gestiones ante el gobierno nacional para una asistencia de $ 10 mil millones de pesos que, el Ministerio del Interior, respondió semanas más con un 30% del dinero requerido.
En tanto, el último lunes se reunió la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria y recomendó la declaración respectiva para localidades de los departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado y La Capital en consonancia con la declaración provincial.
El decreto nacional está a la firma del Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.
La provincia de Santa Fe, a través del decreto N° 926 firmado por el gobernador, Maximiliano Pullaro, dispuso la situación de emergencia y/o desastre agropecuario desde el 1° de abril de 2026 hasta el 30 de septiembre de este año a todas las explotaciones agropecuarias afectadas por el evento climático, excesos de precipitaciones y desbordes de ríos, arroyos y cursos de agua que se encuentran ubicadas en 19 localidades de la provincia.
La medida abarca a productores instalados en en los distritos Fortín Olmos, Garabato, Los Amores, Golondrina, Intiyaco, Cañada Ombú y Los Tábanos del Departamento Vera. También de Gato Colorado, Villa Minetti, San Bernardo, Pozo Borrado, Tostado, Gregoria Pérez de Denis, Santa Margarita y Logroño pertenecientes al Departamento 9 de Julio así como de Villa Guillermina del Departamento General Obligado.
La medida también alcanza a la producción hortícola desarrollada en el cinturón hortícola de la ciudad de Santa Fe. Comprende los distritos Recreo, Monte Vera y Santa Fe pertenecientes al Departamento La Capital, con excepción de San José del Rincón.
La resolución del Ejecutivo se fundamenta en la recomendación efectuada por la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria que se reunió en dependencias de Desarrollo Productivo.
Inversión
Por otra parte, el Gobierno de la Provincia informó haber invertido en lo que va de 2026 más de $ 18.000 millones en obras y acciones preventivas destinadas a reducir el impacto de emergencias hídricas en distintas localidades del territorio santafesino.
Los trabajos incluyen obras de infraestructura, limpieza y reacondicionamiento de canales, intervenciones en alcantarillas, mejoras en caminos rurales y optimización de sistemas de desagüe, entre otras tareas orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta frente a eventos climáticos extraordinarios.
Estas acciones se articulan de manera interministerial entre las áreas de los ministerios de Obras Públicas, de Desarrollo Productivo, de Gobierno e Igualdad y de Desarrollo Humano, con el objetivo de coordinar respuestas rápidas y eficientes ante situaciones de emergencia.
En lo que va del año, el gobierno destinó $ 13.999.014.005 a obras ejecutadas mediante licitación pública; $ 2.123.469.166 a convenios con municipios y comunas; y otros $ 2.756.781.150 a obras especiales. En total, la inversión alcanza los $ 18.879.264.719.56.
Pliegos
En otro orden, el Poder Ejecutivo remitió esta semana dos nuevos pliegos para el Poder Judicial para ser considerados por la Asamblea Legislativa que se reunirá, en principio, el próximo 4 de junio, para considerar propuestas para jueces y fiscales del Ministerio Público de la Acusación.
Se trata de los nombres de Antonio Jesús Pletenczuk como juez de primera instancia de distrito en lo civil y comercial de la 3ra Nominación subrogante para la ciudad de Reconquista y de Natalia Carinelli como jueza de primera instancia en lo civil y comercial, 2° nominación, subrogante, para la ciudad de Rafaela.
La Comisión de Acuerdos, ahora presidida por el senador Raúl Gramajo, procedió a abrir los pliegos en la semana y elaboró el cronograma de trabajo con vistas a la Asamblea Legislativa de junio.