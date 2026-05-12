Una reciente reunión entre senadores provinciales de Santa Fe y funcionarios de la Secretaría de Recursos Hídricos repasó las obras que están en ejecución como parte de las medidas de prevención ante un eventual incremento en el promedio de lluvias en lo que resta del año o de crecientes en los cursos de agua.
Las 100 localidades en que la Provincia de Santa Fe ejecuta obras hídricas
Está en poder de las comisiones de la Cámara alta un informe del gobierno provincial sobre tareas de prevención en ejecución y en proyecto ante un eventual fenómeno de incremento en las lluvias o de los caudales de los cursos de agua.
En ese contexto, el secretario del área, Nicolás Mijich, llevó a los legisladores una lista de 100 localidades con un breve detalle de los trabajos en obra, que aquí se ofrece. Se habló del estado de avance de distintas intervenciones en ejecución y de proyectos previstos, orientados tanto a la protección de áreas urbanas como al resguardo de zonas productivas.
La reunión fue encabezada por el presidente provisional de la Cámara alta, Felipe Michlig, y el objetivo fue "analizar problemáticas vinculadas a alteraciones en los cursos de agua y su impacto ambiental y social", según se informó oficialmente. Además, allí se repasaron algunos puntos de los proyectos de ley en estudio en comisiones referidos a esa temática.
Participaron del encuentro los senadores Hugo Rasetto (UCR-Iriondo), Armando Traferri (PJ-San Lorenzo), Osvaldo Sosa (PJ-Vera) y Ciro Seisas (Creo-Unidos-Rosario), junto a colaboradores de los senadores Alcides Calvo (PJ-Castellanos), Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), Julio Garibaldi (PS-Unidos-La Capital) y Leonardo Diana (UCR-San Jerónimo).
Los legisladores expusieron distintas situaciones registradas en sus territorios, vinculadas principalmente a intervenciones que modifican el escurrimiento natural del agua, generando consecuencias negativas tanto en zonas rurales como urbanas. En ese marco, se plantearon casos de obras irregulares y prácticas que, si bien buscan resolver necesidades productivas o de infraestructura, terminan agravando escenarios de inundación y provocando daños ambientales, subraya prensa del Senado.
En particular -sigue la fuente-, se mencionaron situaciones en el departamento Iriondo, relacionadas con una antigua intervención sobre el río Carcarañá, y en el departamento Vera, donde la construcción de defensas hídricas por parte de privados ha generado impactos adversos en localidades cercanas.
Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, brindó un panorama general de la situación hídrica en la provincia y detalló las acciones que lleva adelante el Gobierno provincial, en el marco del monitoreo permanente ante las previsiones que indican la posible llegada del fenómeno climático El Niño. En ese sentido, explicó que se realiza un seguimiento continuo de su evolución hasta poder determinar y confirmar el grado de impacto que podría tener en el territorio.
Al cierre del encuentro, el senador Felipe Michlig valoró la instancia de trabajo conjunto y destacó la importancia de sostener espacios de diálogo entre los distintos niveles del Estado para abordar problemáticas complejas como la gestión hídrica.
A continuación se expone el "relevamiento de las 100 localidades con mayor riesgo hídrico, con el objetivo de establecer prioridades en materia de planificación y ejecución de obras".
En La Capital
En la ciudad de Santa Fe se lleva a cabo tareas de mantenimiento y reparación del sistema de defensa ante inundaciones, limpieza de canales Colectores 3 y 4, se realizó la firma por obras en el desagüe pluvial en el Dique II del Puerto de Santa Fe y el saneamiento urbano en Barranquitas Sur.
En Santo Tomé, areas de mantenimiento y reparación del sistema de defensa ante inundaciones, por licitar limpieza de canal troncal Principal Malaquías. Y en Sauce Viejo, desagües (en proyecto) y por licitar la limpieza de canal troncal Principal Malaquías.
San José del Rincón, mantenimiento de defensas, limpieza de canal San Martín y del desagüe Gamboa. Arroyo Leyes, 1mantenimiento de defensas y renovación de bombas.
En Recreo, limpieza de canal principal Aguiar, canal Las Mandarinas, Colectores 3 y 4. Laguna Paiva, desagües (en proyecto) y por licitar limpieza de canal troncal Principal San Ignacio.
Más intervenciones
Avellaneda, limpieza de canales y proyecto de Plan Director; Calchaquí, limpieza de canales (en proyecto); Cañada Ombú, defensa (en proyecto); Gato Colorado, defensa (en evalucación); Gregoria Pérez de Denis defensa (en evalaución); Las Toscas, Proyecto de defensa en evaluación; Los Amores, se ejecutó la obra de defensa perimetral; Reconquista: evaluación de sistema de defensa.
San Javier, en ejecución de obras de sistema de defensa ante inundaciones; Santa Margarita, se ejecutó el sistema de defensa ante inundaciones y se están realizando limpieza de canales; Tostado, se ejecutó la readecuación de Hidrovía n°3 y convenio por obras y mantenimiento de defensa; Vera, en ejecución de desagües pluviales en calle Belgrano, Puente Caraguatay sobre Arroyo El Tigre, y obras de emergencia hídrica; Villa Guillermina, en proyecto de defensa.
Villa Minetti, se ejecutó el sistema de defensa ante inundaciones y limpieza de canales; Villa Ocampo, limpieza de canales y convenio para construcción de nuevo puente sobre el canal El Manolo; Barrancas, limpieza de canales; Bauer y Sigel, limpieza de canal perimetral de defensa y canal secundario Bauer y Sigel; Casas, en proyecto de canal Oeste; Cañada Rosquín, ejecución de defensa urbana y obras de protección hídrica; Cayastá, en proyecto de mantenimiento de defensa.
Centeno, limpieza de canal urbano y evaluación de proyecto de defensa; Coronel Fraga, poyecto de Defensa; Colonia Margarita, mntenimiento de canales perimetrales; Coronda; elaboración de Plan Director y convenio para la limpieza de desagües; Crispi, limpieza canal perimetral; Desvío Arijón, Proyecto de canalización: El Trébol, obras de emergencia y proyecto de defensa urbana, y por licitar limpieza de canal troncal Las Bandurrias.
Esperanza, desagüe troncal Hohenfels y limpieza canal Sur; Eusebia y Carolina, obra de defensa; Frontera, en proyecto de Plan Director; Gálvez; limpieza de canal Los Llanos y Principal San Eugenio; Helvecia, limpieza de canal y proyecto de defensa; Las Palmeras, proyecto de defensa, por licitar limpieza de canal troncal Principal N°1 y Canal Secundario N°3; Las Tunas, proyecto de defensa.
Los Cardos, ejecución de desagües; María Susana, ejecución de defensa perimetral y de señalización vial en defensa del casco urbano, por licitar limpieza de canal troncal Las Bandurrias; Pueblo Marini, en proyecto de defensa; Rafaela, cnalización Bajo Peretti, Laguna retardadora Amancay y proyecto Bajo Compagnucci; Ramona, canal perimetral de defensa y alcantarillas; Saguier, en ejecución de defensa perimetral; San Carlos Sud, en proyecto de desagüe; San Genaro, limpieza de canal Costamagna, 5 alcantarillas en área urbana en el canal principal de desagüe, limpieza del canal San Genaro y en proyecto de readecuación.
San Jorge, en ejecución de alcantarillas en canal principal de desagüe urbano San Martin; Sastre, se ejecutó la limpieza del canal principal y se trabaja en el proyecto de desagüe urbano calle Zeballos; Sunchales, en proyecto de readecuación de canales, se realizaron limpieza de canales y por licitar limpieza de canal troncal El Retiro y Canal Cañada de Sunchales; Tacural, proyecto de mejora de obras de defensa y recambio de alcantarillas en canal terciarios, por licitar limpieza de canal troncal El Retiro y Canal Cañada de Sunchales; Traill, limpieza canal principal de Sastre; Vila, Defensa perimetral; Villa San José, reacondicionamiento de canal de desagüe principal y alcantarillas en Ruta Provincial n°67.
Villa Saralegui, limpieza de canales; Aaron Castellanos, neva Estación de bombeo en laguna La Picasa; Álvarez, proyecto de defensa con reservorio; Arroyo Seco, reacondicionamiento del canal Savoca; Bouquet, evaluación de estado de defensa, por iniciar limpieza de canal Tres Lagunas; Bustinza, desagües de calle Uruguay y limpieza Canal Aliviador N°1; Cañada de Gómez, limpieza del arroyo Cañada de Gomez, instalación de estación de red de sistema de alerta, y proyecto de desagüe urbano; Cañada del Ucle, limpieza del canal Sec. N°3 con máquina del Ministerio de Obras Públicas; Carreras, limpieza de canales de desagües urbanos por iniciar limpieza de canal troncal San Urbano.
Casilda, limpieza del Canal Candelaria; Chabás, ejecución de canal Garello, obras sobre ferrocarril y Ruta Provincial n°33; Coronel Domínguez, reacondicionamiento Arroyo Frías, limpieza de Canal de Desagüe y alcantarillas sobre rutas provinciales n°22 y n°26. 69; Diego de Alvear, limpieza canal de desagüe y nueva EBN en laguna La Picasa, por iniciar limpieza de Canal Alternativa Norte; Empalme Villa Constitución, limpieza de Canal Villa Constitución; Firmat, proyecto canal norte, limpieza de canales con máquinas volantes, por iniciar limpieza de canal troncal San Urbano; Fray Luis Beltrán, ordenamiento administrativo para reservorio; Funes, limpieza de canal Tomas de la Torre y cuenta con proyecto de mantenimiento de la presa; Ibarlucea, limpieza de Canal Urquiza, ejecución de alcantarillas de regulación y construcción de laminadores para protección del casco urbano. Por iniciar la limpieza de canales troncales Aº Ludueña, canal Salvat y Canal Ibarlucea.
La Chispa, obras de emergencia hídrica para la limpieza del canal Gödeken–La Chispa: Lazzarino, mantenimiento de canales de desagüe urbano; Luis Palacios, limpieza de Arroyo San Lorenzo y en proyecto para limpieza de canales, limpiar de canal troncal A° San Lorenzo; María Teresa, finalización de obra de desagüe urbano y obras de emergencia hídrica, por iniciar la limpieza de canal Troncal Alternativa Norte; Melincué, obra de defensa sobre RP90, limpieza de canal de aducción y por iniciar de limpieza de canal troncal San Urbano; Montes de Oca, limpieza del Canal de desagüe, por iniciar limpieza de canales troncales Tres Lagunas y Aº Las Estacas; Murphy, proyecto canal Ricordi; Pérez, proyecto canal Soldini–Pérez.
En Rosario
Rosario, obras en Cascada del Saladillo, por por iniciar limpieza de canales troncales Aº Ludueña; Ricardone, limpieza de canal principal, por iniciar limpieza de canales troncales Aº Ludueña e Ibarlucea; Roldán. limpieza de canales, por iniciar limpieza de canales troncales Aº Ludueña, Ibarlucea y canal Salvat; Rufino, limpieza de canal perimetral Sudeste; Salto Grande, proyecto de reacondicionamiento del canal Salto Grande y obras de defensa; Sancti Spiritu, limpieza de canales de desagües; Sanford, proyecto de ampliación de defensa urbana, por iniciar limpieza de Canal Perimetral Sanford y obras de emergencia hídrica; Santa Isabel, proyecto de traza de Drenaje 3.
Santa Teresa, limpieza canal perimetral, finalización de obras de desagüe urbano y obras de emergencia hídrica; Serodino, limpieza de canal y alcantarillas sobre el Canal Secundario Serodino, proyecto de reacondicionamiento del canal Serodino y evaluación de obras de defensa; Oliveros, estudio integral Carcarañá; Teodelina, obras de defensa urbana y obras de emergencia hídrica; Tortugas, obras complementarias de defensa urbana; Totoras, proyecto de ordenamiento hídrico; Venado Tuerto, limpieza de canal principal y ejecución de alcantarillas en canal de vinculación Laguna Agataura e Interlagunar El Hinojo, a iniciar limpieza de canal troncal Conexión al Canal San Urbano.
Villa Amelia, reacondicionamiento del Arroyo Frías y obras complementarias de defensa urbana; Villa Constitución, proyecto por alcantarillas´; y Villa Gobernador Gálvez, obras de defensa del Saladillo y evaluación de proyecto de defensa.