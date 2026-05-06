La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe llevará adelante el próximo jueves 7 de mayo, a las 11 horas, un acto homenaje al Dr. Danilo Héctor Kilibarda, en reconocimiento a su extensa trayectoria política, social, docente, legislativa y constitucional, así como a su permanente compromiso con la defensa de los valores democráticos.
El Senado de Santa Fe rendirá homenaje a Danilo Kilibarda
El acto se realizará antes de la sesión, a las 11 horas, en el hall del Palacio Legislativo y subrayará su papel en la vida institucional, académica y democrática de la provincia.
La actividad se desarrollará en el Hall del Palacio Legislativo y será encabezada por el presidente provisional Felipe Michlig.
El homenaje fue dispuesto mediante una resolución aprobada por la Cámara Alta, que destaca la figura de Kilibarda como un referente de la vida institucional de la provincia y del país, con una trayectoria marcada por su participación en ámbitos académicos, jurídicos y políticos.
Kilibarda egresó de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, donde también se desempeñó como profesor titular de Derecho Penal durante más de tres décadas.
Fue diputado provincial en cuatro períodos (1958-1962; 1963-1966; 1973-1976 y 2003-2007). Integró como convencional y secretario la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe en 1962, y se desempeñó como ministro de Educación de la provincia en 1991. Fue presidente y vicepresidente de la Comisión Parlamentaria de la Región Centro y autor de diversas publicaciones jurídicas.
Más recientemente, fue designado presidente honorario de una de las sesiones de la Convención Reformadora de la Constitución provincial desarrollada en 2025.