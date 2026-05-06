#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Este jueves 7

El Senado de Santa Fe rendirá homenaje a Danilo Kilibarda

El acto se realizará antes de la sesión, a las 11 horas, en el hall del Palacio Legislativo y subrayará su papel en la vida institucional, académica y democrática de la provincia.

Danilo Kilibarda. Archivo.Danilo Kilibarda. Archivo.
Seguinos en
Por: 

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe llevará adelante el próximo jueves 7 de mayo, a las 11 horas, un acto homenaje al Dr. Danilo Héctor Kilibarda, en reconocimiento a su extensa trayectoria política, social, docente, legislativa y constitucional, así como a su permanente compromiso con la defensa de los valores democráticos.

La actividad se desarrollará en el Hall del Palacio Legislativo y será encabezada por el presidente provisional Felipe Michlig.

Danilo Kilibarda. Archivo El LitoralDanilo Kilibarda. Archivo El Litoral

El homenaje fue dispuesto mediante una resolución aprobada por la Cámara Alta, que destaca la figura de Kilibarda como un referente de la vida institucional de la provincia y del país, con una trayectoria marcada por su participación en ámbitos académicos, jurídicos y políticos.

Kilibarda egresó de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, donde también se desempeñó como profesor titular de Derecho Penal durante más de tres décadas.

"Tenemos que evitar que se siga matando gente", fue la definición de Felipe Michlig frente al abandono en que el gobierno nacional tiene a la Ruta Nacional 34. Crédito: Guillermo Di SalvatoreFelipe MichligCrédito: Guillermo Di Salvatore

Fue diputado provincial en cuatro períodos (1958-1962; 1963-1966; 1973-1976 y 2003-2007). Integró como convencional y secretario la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe en 1962, y se desempeñó como ministro de Educación de la provincia en 1991. Fue presidente y vicepresidente de la Comisión Parlamentaria de la Región Centro y autor de diversas publicaciones jurídicas.

Más recientemente, fue designado presidente honorario de una de las sesiones de la Convención Reformadora de la Constitución provincial desarrollada en 2025.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Felipe Michlig
Reforma Constitucional en Santa Fe
Universidad Nacional del Litoral
Senado de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro