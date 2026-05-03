En su primera visita oficial a la provincia de Santa Fe, el nuevo embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti, visitó Casa de Gobierno y Legislatura para luego compartir un almuerzo con empresarios y autoridades en la Bolsa de Comercio de Santa Fe. El diplomático también estuvo en Rosario con agenda pública y privada.
La invitación fue de Felipe
En su primera agenda oficial en Santa Fe, el embajador italiano mantuvo encuentros institucionales y políticos, con participación amplia de legisladores y un gesto destacado desde el Senado.
En la actividad oficial, más allá del encuentro con el gobernador Maximiliano Pullaro, el diplomático luego fue al Palacio Legislativo donde fue recibido por el presidente del Senado, Felipe Michlig así como senadores y diputados.
La invitación a los diputados fue cursada por el propio Michlig y eso lo hicieron saber varios legisladores que asistieron al encuentro. Hubo oficialistas y opositores en el jugoso intercambio oficial.
El diplomático le agradeció a Michlig que en los arreglos florales del Senado, siempre estaban presentes los colores de la bandera italiana.
Los legisladores presentes fueron los senadores Esteban Motta, Armando Traferri, Leonardo Diana, Ciro Seisas , Julio Garibaldi , Germán Giacomino , Pablo Verdecchia, Rubén Pirola, Rodrigo Borla y Hugo Rasetto, muchos de ellos con apellidos italianos. Los diputados que dieron el sí además de la presidenta del cuerpo, Clara García, fueron Sofía Galnares, Emiliano Peralta, Dionisio Scarpin, Astrid Hummel, Silvana Di Stefano, Omar Perotti, Joaquín Blanco, Germán Scavuzzo y José Corral.