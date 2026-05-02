Una docena de dirigentes justicialistas santafesinos santafesinos se sumaron a la convocatoria encabezada por Victoria Tolosa Paz, Guillermo Mitchel y Juan Manuel Olmos para lanzar una nueva línea interna pero con mirada federal.
Varios dirigentes santafesinos en la foto del PJ en Parque Norte
Lewandowski fue uno de los tres senadores asistentes. Intendentes y ex legisladores asistieron invitados por los organizadores. Dudas sobre el espacio y mirada más al interior de la provincia.
La reunión tuvo por escenario el centro de convenciones de Parque Norte y entre los santafesinos resaltó la figura del senador Marcelo Lewandowski que apareció en las primeras filas y fue uno de los oradores del acto.
Otros dirigentes que estuvieron presentes fueron Eduardo Tonioli, Pablo Corsalini, Leandro Busatto, Norma López y Miguel Rabbia. Cada uno de ellos respondió a invitaciones personales de organizadores con quienes fueron tejiendo lazos en los últimos años.
Lewandowski aclaró a El Litoral que el encuentro no fue el lanzamiento de nada ni promover a nadie en particular pero resaltó que es importante tratar de que el interior empiece a tener voz en la construcción de políticas públicas. Tal vez no sea casual que el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora haya enviado a varios intendentes, aunque sin su representación.
No todos los santafesinos se quedaron hasta el final porque varios intendentes presentes -como Corsalini- tenían agendadas reuniones en sus localidades con los trabajadores en la fecha tan especial del 1º de Mayo.
Toniolli, referente del Movimiento Evita, aclaró que fue a título personal y respondiendo a la invitación de uno de los organizadores con quien trabó amistad durante su paso por el Congreso. También Leandro Busatto asistió ante una invitación personal.
Lewandowski reconoció haber estado en reuniones previas a la organización del plenario y terminó siendo uno de los tres senadores nacionales del PJ presentes en el acto. Junto a él se vio al diputado provincial Miguel Rabbia.
Más allá de dar el presente, varios de los santafesinos tienen dudas o suspicacias por los motivos de la convocatoria que apuntaba a no ser contra nadie pero que obviaron mencionar a Cristina Fernández de Kircher o a su hijo así como al gobernador Axel Kicillof.
Es más, la gran mayoría de los participantes santafesinos en Parque Norte caminan el territorio provincial pensando en el armado 2027 donde Santa Fe define su gobernador y su nueva Legislatura además de los futuros gobiernos locales por cuatro años.
"Una foto no se le niega a nadie, más cuando estamos lejos del acto electoral" marcó, en estricto off, uno de los presentes en Parque Norte que, aclaró, nada se discutió en mesas de trabajo como para quitar intensidad a la movida.
La consigna principal de Parque Norte fue evitar la discusión prematura de candidaturas para las elecciones de 2027 y enfocarse en la elaboración de un programa económico y político. El objetivo es salir de la defensiva en que hoy se encuentra el justicialismo y proponer una alternativa que logre interpelar nuevamente a la clase media y a los sectores productivos.
Los organizadores hicieron hincapié en la necesidad de diferenciarse del centralismo del AMBA y poner en agenda las problemáticas de las economías regionales. No obstante, al realizarse en Capital, fueron muchos los porteños y bonaerenses sumados al encuentro y a la organización.
Otro de los objetivos es federalizar este debate llevando el mismo formato de encuentros a cuatro o cinco provincias más durante el resto del año, buscando consolidar un programa de gobierno antes de discutir las listas legislativas del 2027.
Más allá de Parque Norte, la dirigencia justicialista santafesina sigue los recorridos, las reuniones buscando definiciones hacia el año próximo. Por lo pronto, quieren conocer la regla electoral y la reforma todavía está verde en la discusión en la Legislatura. El primer paso lo dieron los senadores del PJ con un proyecto de ley propio que ya tiene estado parlamentario.
Desde legisladores de Unidos se ha leído el texto y todavía no hubo respuesta o planteo orgánico. Es que en Unidos todavía el Ejecutivo y sus bloques legislativos no se han sentado a discutir los alcances de la norma electoral que regirá desde 2027 y que compilará distintas leyes vigentes al momento.
Una de las claves que deberá definir la norma serán las ejes para la futura composición de la Cámara de Diputados donde el ganador de la categoría ya no tendrá 28 de las 50 bancas aseguradas.