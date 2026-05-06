Hace tiempo que se habían realizado las gestiones correspondientes hasta que finalmente se anunció la fecha de llegada del tomógrafo, que se trata de un equipo de diagnóstico por imágenes de alta tecnología que utiliza rayos X y computadoras para crear imágenes detalladas del interior del cuerpo. Vale aclarar que la inversión del gobierno provincial es de una suma millonaria de dinero.
Llegó el tomógrafo a la ciudad de San Cristóbal
Será instalado en una sala del Hospital Julio Villanueva, en donde podrán realizarse estudios pacientes de los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio.
El tomógrafo es usado, proviene del Hospital Jaime Ferré de la ciudad de Rafaela, cuando en noviembre del 2025 se inauguró el nuevo Hospital Regional se instaló uno nuevo y el que estaba allí es el que ahora está en el hospital de la ciudad de San Cristóbal. Las autoridades sanitarias aseguraron que si bien no es nuevo, tiene una importante vida útil y está en excelentes condiciones.
En el hospital, este martes por la tarde, estuvieron presentes para recibir el transporte el senador Felipe Michlig, el diputado Marcelo González, Leonardo Martínez representando al Ministerio de Salud de la provincia, la titular de la Región de Salud Noroeste Carina Dutto, el director del hospital Dr. Denas Baca Jimenez, la administradora Romina Berretoni, los concejales Horacio Rigo y Pablo Bonacina y personal de la institución.
"Para nosotros es un día muy importante, por el cumplimiento de la palabra del gobierno provincial, nos habíamos comprometido de que este tomógrafo iba a llegar y así fue, es un día histórico para la salud pública de toda la región", indicó el senador Michlig.
Es el primer tomógrafo que se instala en un nosocomio de la cabecera departamental, en donde se podrán atender personas de toda la región, incluso del departamento 9 de Julio. Hasta la actualidad, los pacientes que necesitaban hacerse una tomografía debían viajar a centros de salud de otras localidades como Rafaela o Santa Fe y este nuevo equipo generará un acceso gratuito y cercano.
"Ahora tenemos mayor tecnología para que no se tenga que estar derivando a la población a los lugares más grandes. No es sólo traer un equipo e instalarlo sino que estamos sumando recursos humanos para que trabajen con el equipo con un gasto mensual y fijo, estamos armando una capacitación con gente del CEMAFE de Santa Fe que va a venir acompañar a los técnicos para que puedan hacer su experiencia, a la vez tenemos quienes van a informar las imágenes. Nuestros pacientes suelen trasladarse del norte al sur, hoy vamos a traer gente del sur al norte para poder resolver algo que es de complejidad", explicó Martinez.
Durante meses los especialistas en diagnósticos por imágenes que trabajan en el hospital local estuvieron realizando capacitaciones y fueron varias las áreas de la institución que estuvieron involucrados en el proyecto.
Además, se readecuó una sala completa para la instalación del tomógrafo y el cargo para quien esté calificado para utilizar el equipo lo firmará la Ministra de Salud, Silvia Ciancio, en los próximos días. En cuanto al tiempo del proceso de instalación, las autoridades estiman que la próxima semana se harán las primeras pruebas y, posteriormente, se realizará una inauguración oficial.