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Goity aseguró que joven implicado en el tiroteo de San Cristóbal no regresará a una escuela

“El derecho a la educación no significa que tenga que estar escolarizado, esto no va a pasar”, fue la categórica respuesta del titular de la cartera educativa de Santa Fe. Realizó las declaraciones en conferencia de prensa luego del acto de jura a la Constitución Nacional.