El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, fue categórico este martes al mediodía al referirse al caso que conmocionó a la comunidad de San Cristóbal: el adolescente de 15 años que mató a Ian Cabrera en un tiroteo, no regresará a un establecimiento escolar. “Yo quiero ser muy terminante y muy categórico. Primero, hay que garantizarle a todos los jóvenes y a los niños y niñas de nuestra provincia y nuestro país el derecho a la educación. Eso no significa que tengan que estar escolarizados”, sostuvo ante una consulta de los medios de comunicación.
Goity aseguró que joven implicado en el tiroteo de San Cristóbal no regresará a una escuela
“El derecho a la educación no significa que tenga que estar escolarizado, esto no va a pasar”, fue la categórica respuesta del titular de la cartera educativa de Santa Fe. Realizó las declaraciones en conferencia de prensa luego del acto de jura a la Constitución Nacional.
El funcionario remarcó que “no hay condiciones para que este chico, este joven esté en un establecimiento educativo, y eso no va a pasar”, al tiempo que aclaró que se garantizará su acceso a la educación por otras vías. “Nosotros vamos a garantizar el derecho a la educación como lo garantizamos de todos los jóvenes de nuestra provincia. Eso no implica que necesariamente tenga que ser en un establecimiento escolar. De hecho, eso hoy no va a pasar”, enfatizó.
A semanas del hecho ocurrido en San Cristóbal y de la posterior seguidilla de amenazas de tiroteo en escuelas, Goity reconoció que, si bien disminuyeron las incidencias, la situación sigue generando preocupación. En ese contexto, puso en valor el rol de la escuela como espacio de contención.
“Pasamos por una situación muy crítica, muy crítica. Pero la escuela tiene respuesta. La escuela es el lugar donde emergen esas inquietudes, donde se procesa y circula la palabra”, afirmó. Y agregó: “Debe haber pocos lugares donde los chicos pueden expresar lo que sienten y lo que viven como en la escuela”.
“Pudimos resolver esta situación”
El ministro también destacó la capacidad de resiliencia del sistema educativo: “La escuela sigue siendo el lugar de la resiliencia. Hay más soluciones y respuestas que interrogantes, y eso es lo que tenemos que defender”.
En relación al accionar institucional frente a las amenazas, subrayó el trabajo articulado entre distintas áreas del Estado y la comunidad educativa. "La escuela estableció sus propios protocolos, generó sus propios mecanismos. Luego, la Justicia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y Salud Mental, el gobierno ha jugado muy integradamente", explicó.
No obstante, hizo especial hincapié en el rol cotidiano de docentes y familias: “Sin el trabajo de los equipos directivos, sin el trabajo de la familia, sin el trabajo que se hace todos los días en la escuela, no hubiera sido posible superar este momento. De hecho lo estamos superando”.
Para Goity, hubo capacidad de respuesta: “Hemos podido resolver esta situación, no completamente, pero con buenas herramientas, con buena capacidad de respuesta y con buenos reflejos”.
Jura a la Constitución
Las declaraciones del ministro se dieron en el marco del acto de promesa de lealtad a la Constitución Nacional, en el museo alegórico, donde unos 250 estudiantes de tercer año de escuelas de la ciudad de Santa Fe participaron de la ceremonia.
Goity definió el evento como un momento clave en la formación ciudadana: “Es un acto muy significativo en términos individuales, porque para cada chico, cada chica que hoy prometió lealtad a la Constitución, es un momento movilizante, pero más importante es como sociedad”.
En ese sentido, remarcó el valor simbólico del acto: “La Constitución es aquello que nos hermana, que nos constituye como nación, como colectivo. Es un acto ritual, no tiene una consecuencia práctica, pero sí es muy importante para esta construcción de identidad”.
Finalmente, destacó el rol integral de la escuela en la formación de ciudadanía: “La escuela no solamente enseña, sino que en los hechos va formando a los chicos como ciudadanos. Muchas cuestiones no se aprenden solamente leyendo la Constitución, se aprenden viviéndolas en el día a día”.
El ministro cerró con una mirada hacia el futuro: “Ser parte de la historia nos pone en compromiso con esa historia, pero, sobre todo, nos proyecta al futuro de manera colectiva”.