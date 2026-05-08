"Es una obra que ya tendría que estar terminada y lamentablemente está totalmente paralizada", resumió desde su banca el senador por La Capital, Julio Francisco Garibaldi, al señalar que esta semana se produjeron 32 despidos en la contratista a la que el gobierno nacional le adeuda 800 millones de pesos en certificados ya emitidos.
Quejas en el Senado por la paralización de la obra para duplicar la planta potabilizadora de Santa Fe
El gobierno nacional debe a la empresa constructora $ 800 millones y hubo 32 despidos. A cuatro años de su inicio, la única inversión del Estado Nacional comprometida con la capital provincial no logra dar signos de avance.
El legislador recordó que se trata de la única inversión nacional comprometida por el gobierno de Javier Milei en la ciudad capital. Recordó que también hubo demoras durante el kirchnerismo en el ritmo de pagos, así como períodos de paralizaciones por incumplimientos en la actual gestión y que así se han consumido los cuatro años previstos inicialmente para los trabajos, que consisten en duplicar la capacidad de producción de la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas SA.
Se trata de un emprendimiento que contaba con la financiación del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, el Enhosa, al que la Casa Rosada decidió cerrar en noviembre de 2024. Tras terminar con ese organismo que contaba con fondos propios y un diseño técnico planteado para que los recursos destinados a agua potable y saneamiento no puedan ser usados para otros fines, la Nación comprometió la continuidad de la obra en Santa Fe, lo que solo se produjo durante unos meses de 2025. Hoy la deuda de 800 millones de pesos delata que los certificados de obras no fueron cubiertos por la administración central y la contratista decidió producir los despidos.
Garibaldi presentó un proyecto de comunicación que fue aprobado por unanimidad por sus pares, que reclama al Poder Ejecutivo Nacional que "regularice y garantice de manera inmediata los pagos adeudados y la continuidad de la obra de ampliación de la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas SA".
La iniciativa "pone de relieve la importancia estratégica de la obra para el abastecimiento de agua potable y advierte sobre la necesidad de asegurar su ejecución para garantizar el acceso al servicio en distintas localidades de la provincia".
El socialista comparó el avance constante de la obra que la provincia lleva a cabo en jurisdicción nacional con el puente Santa Fe- Santo Tomé, "que se prometió, se anunció, licitó, comenzó y nunca se paralizó" con las constantes frustraciones que caracterizan a los trabajos en la planta potabilizadora de barrio Candioti. "Se trata de cumplir con la palabra empeñada", dijo.
El presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, aprovechó para colar un comentario respecto de otra inversión en materia sanitaria también comprometida por la Nación cuando cerró el Enhosa, que se ha paralizado por completo: el acueducto para unir a San Javier con Tostado, en el departamento 9 de Julio y así también proveer a San Cristóbal en su paso. No hubo ningún avance, subrayó el radical.
Ómnibus interurbanos
El senador por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola, presentó un pedido de informes vinculado a la interrupción del servicio de transporte público interurbano de pasajeros prestado por la empresa Ruta 70 en el tramo que conecta las localidades de Sarmiento, Felicia, Nuevo Torino y Pilar.
El presidente de la bancada del justicialismo tomó párrafos de la directora de una de las escuelas en las que hay 20 alumnos que no podrán asistir a clases si ese servicio desaparece.
La iniciativa solicita al Poder Ejecutivo provincial información sobre distintos aspectos relacionados con la suspensión del servicio y las medidas previstas para garantizar la conectividad y el acceso al transporte de los usuarios afectados.
En el mismo sentido, su compañero de bloque, Alcides Calvo, acompañó el planteo y manifestó su preocupación por la situación del transporte interurbano de pasajeros en distintos puntos de la provincia, al considerar que las dificultades en la prestación del servicio afectan la conectividad y generan complicaciones para trabajadores, estudiantes y usuarios en general.
La totalidad de la Cámara aprobó una preferencia para dentro de una sesión para un proyecto del representante por Castellanos para modificar distintos artículos de la Ley N° 14.394, que dispone el Programa Boleto Educativo Gratuito, con el objetivo de optimizar el funcionamiento y alcance de la herramienta destinada a garantizar el acceso al transporte para estudiantes, docentes y asistentes escolares de toda la provincia.