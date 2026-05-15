Economías regionales

Puccini precisó cómo será la asistencia de más de $3 mil millones para productores en crisis

El ministro de Desarrollo Productivo destacó que los fondos se canalizarán mediante líneas de crédito, apoyo a capital de trabajo y herramientas financieras para sostener a sectores afectados por la caída del consumo y los fenómenos climáticos.