El Ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, anunció un plan de asistencia para sectores clave de la producción provincial. A través de un desembolso total de $3.224 millones, se busca brindar oxígeno a los rubros textil, arrocero, hortícola y frutihortícola, que atraviesan un escenario complejo marcado por la caída del consumo y el impacto de fenómenos climáticos.
Puccini precisó cómo será la asistencia de más de $3 mil millones para productores en crisis
El ministro de Desarrollo Productivo destacó que los fondos se canalizarán mediante líneas de crédito, apoyo a capital de trabajo y herramientas financieras para sostener a sectores afectados por la caída del consumo y los fenómenos climáticos.
La entrega de estos fondos se canalizará a través de las Agencias de Desarrollo departamentales, una metodología que el Ejecutivo defiende por su cercanía y celeridad. “Son sectores que hacen un gran esfuerzo en sostener su producción en estos tiempos que tienen que ver con los costos operativos y también con el consumo; esto está apuntado a capital de trabajo”, explicó Puccini.
"Tasas que no existen en el mercado"
Uno de los puntos más destacados por el titular de la cartera productiva es la competitividad de las líneas de crédito, que presentan condiciones significativamente más favorables que las de la banca tradicional. Se destinará $520 millones al sector textil del centro-norte santafesino y $156 millones para productores hortícolas de La Capital.
“Son créditos accesibles con una tasa que es la mitad del Banco Nación, promedio de 14 puntos de tasa de interés. Prácticamente no existe en el mercado”, subrayó el ministro. Estas herramientas fueron diseñadas de forma participativa a través de Mesas Productivas. “Estos son fondos de los santafesinos que con sus impuestos hoy van a volver en una herramienta financiera”, añadió.
Especial atención recibió el sector textil, sobre el cual Puccini manifestó su preocupación debido a la competencia del e-commerce y la apertura de mercados: “Lejos de considerar que cierren o de no escuchar que la ropa aquí puede ser más cara o no, trabajamos escuchando al sector, confiamos en nuestra industria local”.
Asistencia ante emergencias
El plan de créditos también funciona como un paliativo para aquellos productores afectados por los temporales. “Vienen en un momento oportuno para paliar esa situación. Nación no puede no mirar a provincias productivas; a veces nos golpean estas cuestiones de clima”, señaló Puccini respecto al pedido al Gobierno Nacional, del cual solo se recibió una fracción de lo solicitado originalmente.
Por otro lado, el ministro puso de relieve la efectividad de las obras de prevención hídrica realizadas durante los casi dos años de gestión. “Tenemos llamado de productores diciéndonos: ‘en otra época se me inundaba mi campo’, con lo cual han tenido buenos resultados”, relató. Ante la inminencia del fenómeno de El Niño, la provincia mantiene un esquema de alertas diarias con municipios y comunas.
Caminos productivos
En otro orden de temas, Puccini se refirió al encuentro mantenido con el Senado provincial para discutir el programa de Caminos Productivos. El ministro fue tajante al sostener que no es necesaria la creación de una nueva ley para gestionar la infraestructura rural, defendiendo la capacidad del Poder Ejecutivo para adaptar los programas vigentes.
“Nuestro mensaje hacia el Senado fue que con los programas se pretende marcar el plan de Gobierno y que a veces esos programas no necesariamente tienen que ser leyes”, afirmó el funcionario. Bajo esta premisa, la provincia implementó mejoras técnicas en la conectividad rural, como certificaciones hídricas, financiamiento para caminos sustentables (no solo ripio) y cobertura de gastos operativos.
Finalmente, Puccini dejó en claro que la inversión en rutas rurales se rige por un criterio de utilidad social y productiva: “Hay que tomar prioridades. Donde hay un tambo, donde hay un feedlot y fundamentalmente donde hay escuelas; esas son las prioridades que tomamos”.