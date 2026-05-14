El predio del Centro de Desarrollo Rural de Avellaneda -perteneciente a Corenosa- fue epicentro de la TecnoRiego 2026, la primera expo de su tipo en el norte santafesino, destinada a que el sector productivo agropecuario piense en conjunto con las autoridades gubernamentales de los tres niveles del Estado la mejor manera de tener estrategias para hacer frente al desafío de producir más y mejor en base al aprovechamiento del recurso hídrico.
TecnoRiego 2026 marcó agenda en Avellaneda con foco en innovación y gestión del agua
El evento convocó a referentes del ámbito productivo y gubernamental para intercambiar experiencias y delinear acciones orientadas al aprovechamiento del agua como motor del desarrollo regional.
Fue así que Avellaneda, en su rol de polo productivo más relevante de la región, acogió la jornada que comenzó temprano con el Camino del Riego, un conversatorio entre productores sobre casos reales de quienes ya aplican riego, y prosiguió al mediodía con el acto oficial de apertura en el que el intendente anfitrión Gonzalo Braidot fue el primer orador.
El intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, participó de la apertura de TecnoRiego 2026 y resaltó la importancia estratégica del manejo del agua para el desarrollo productivo del norte santafesino.
“Sinceramente estoy muy contento. Desde que entramos se respiró un aire de todo el sector productivo, de las empresas y las instituciones juntos buscando el mismo objetivo”, expresó el mandatario.
Braidot sostuvo que “hacía falta esta TecnoRiego” y remarcó el valor de que el evento se realice en Avellaneda, una ciudad con fuerte vínculo histórico con el desarrollo del riego en la producción agropecuaria.
Durante su discurso agradeció el acompañamiento del gobierno provincial, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, además del ministro Gustavo Puccini y otros funcionarios provinciales y locales que participaron en la organización.
También destacó el trabajo de la Asociación Civil Impulsar Avellaneda (ACIA), entidad impulsora del evento, y del secretario de Producción local, Gustavo Vénica, junto a instituciones y productores de la región.
“El riego tiene que estar permanentemente en agenda”, afirmó el intendente, quien además recordó que desde el inicio de su gestión impulsaron nuevamente el funcionamiento de ACIA y promovieron la creación del Centro de Desarrollo Rural en la ciudad.
“Si al campo le va bien, nos va bien a todos. Le va bien a la región, a la provincia de Santa Fe y a la Argentina”, manifestó.
Braidot repasó además experiencias de inversión y manejo hídrico desarrolladas en Avellaneda, incluyendo proyectos internacionales junto a la región italiana de Friuli y nuevos consorcios de productores para el aprovechamiento del agua. “Tenemos que entender que la clave en nuestro norte es saber manejar el agua y aprovechar las bondades que tenemos en la zona”, señaló.
Finalmente, el intendente expresó su deseo de que la expo continúe creciendo en futuras ediciones: “Que sea la primera de muchísimas TecnoRiego aquí en la ciudad de Avellaneda”, concluyó.
Instrumento para el desarrollo
Por su parte, el presidente de ACIA, José Luis Spontón, destacó La importancia de pensar el riego como una herramienta estratégica para el desarrollo sostenible del norte de Santa Fe.
En su discurso, Spontón repasó la historia de la institución, creada en 2010, y explicó que desde sus inicios trabaja junto a distintas entidades locales y regionales con una mirada de crecimiento para toda la región. “Apuntamos al crecimiento económico, pero con un fin superior, que es pensar en el desarrollo del norte”, expresó.
El dirigente remarcó que ACIA impulsa un concepto de desarrollo sostenible basado en tres pilares fundamentales: lo social, lo económico y lo ambiental. “El riego ha sido quizás lo que más caracteriza a ACIA, pero nuestra meta es el desarrollo. El riego es un instrumento para alcanzar algo superior que es el desarrollo del norte”, sostuvo.
Spontón también puso énfasis en la necesidad de fortalecer la articulación institucional y generar nuevas respuestas para los desafíos productivos de la región. “Creemos mucho en la innovación y la tecnología, no solamente pensando en inventos, sino en cómo generamos soluciones nuevas para los problemas del norte santafesino”, indicó.
Además, destacó el impacto comunitario que tiene el desarrollo productivo vinculado al riego: “Un kilo más que produzca un productor es un kilo más que hay que transportar, comercializar y transformar. El beneficio es para toda la sociedad”, afirmó.
En otro tramo de su exposición, anunció que desde ACIA impulsarán la elaboración de un plan estratégico de riego para el norte santafesino y para toda la provincia. “Vamos a convocar a los distintos actores relacionados con el riego para construir socialmente un plan estratégico de riego para Santa Fe”, adelantó.
Finalmente, Spontón valoró la realización de TecnoRiego 2026 y aseguró que el evento busca trascender lo estrictamente tecnológico. “Este es un evento tecnológico, pero no se queda solamente en el riego, sino que estamos pensando en trabajar por el desarrollo del norte de Santa Fe”, concluyó.
Avances del Plan de Riego
A su turno, el director provincial de Agricultura, Sanidad Vegetal y Forestal, Damián Scarabotti, resaltó el trabajo institucional de la región y anunció avances concretos vinculados al desarrollo del riego en Santa Fe.
“La verdad que es un gusto volver siempre a Avellaneda porque hay una institucionalidad muy fuerte, pero detrás de esa institucionalidad también hay calidad humana”, expresó el funcionario provincial.
Durante su exposición, Scarabotti destacó el trabajo conjunto entre instituciones locales, provinciales, productores y universidades, y señaló que desde el Gobierno provincial buscan avanzar “con acciones concretas y no solamente con anuncios”.
Uno de los principales anuncios fue la puesta en marcha de un nuevo trámite digital para proyectos de riego en la provincia.
“Ya está listo el trámite digital en la página de la provincia. Por primera vez desde 2017 o 2018 tenemos un trámite 100 % digital para solicitudes vinculadas al riego”, indicó.
Según explicó, el sistema permitirá a productores interactuar directamente con distintos ministerios provinciales mediante una única plataforma digital, simplificando gestiones y trámites administrativos.
Scarabotti también repasó los avances del plan estratégico de riego que impulsa el Ministerio de Desarrollo Productivo y mencionó proyectos concretos que ya comenzaron a ejecutarse en el norte provincial. Entre ellos destacó el apoyo a un proyecto local que permitirá regar más de 500 hectáreas mediante un sistema de embalse y aprovechamiento hídrico.
Además, anunció un aporte provincial para que ACIA cuente con un técnico especializado en riego que trabajará de manera local en la región. “Ya hay una resolución del ministro para hacer un aporte a ACIA y financiar un técnico local de riego”, confirmó.
Finalmente, destacó que el Gobierno provincial también impulsa relevamientos de acuíferos, programas de capacitación, asistencia técnica y nuevas líneas de financiamiento orientadas al desarrollo productivo y al manejo eficiente del agua. “Estamos convencidos de que el riego y la gestión hídrica son claves para el futuro productivo del norte santafesino”, concluyó.
Medidas nacionales
El funcionario de la Secretaría de Agricultura de la Nación, Mariano Laffaye, participó de TecnoRiego 2026 y remarcó la importancia de consolidar espacios de intercambio entre productores, gobiernos e instituciones para promover el desarrollo del riego en el país.
“Celebro la realización de esta primera edición de TecnoRiego del Litoral e insto a que esto se siga realizando periódicamente porque es el momento en el cual todos podemos aprender del otro”, expresó.
Durante su exposición, Laffaye explicó que actualmente solo entre el 5,5 y el 6% de la superficie productiva nacional se encuentra bajo riego, y advirtió sobre la baja eficiencia en el uso del agua. “Los sistemas de riego tienen una eficiencia inferior al 30 %. Estamos perdiendo 70 litros de cada 100 que disponemos para riego”, sostuvo.
El funcionario aseguró que el Gobierno nacional considera al riego como “la herramienta principal para impulsar el desarrollo del agro” y repasó algunas de las medidas implementadas desde el inicio de la actual gestión.
Entre ellas mencionó la reducción de aranceles para la importación de equipos de riego, que pasaron del 14 % al 2 %, junto con la eliminación del impuesto PAIS, medidas que – indicó- permitieron reducir costos para los productores.
Además, detalló beneficios incluidos dentro del régimen RIGI vinculados al sector: reducción del IVA en energía del 27 % al 19 %, amortización acelerada para equipos de riego y la devolución anticipada del IVA en un plazo de tres meses. “Son herramientas importantes para que el productor tome la decisión de invertir en riego”, afirmó.
Laffaye también destacó avances en líneas de financiamiento impulsadas junto al Banco Nación, orientadas a facilitar el acceso al crédito sin comprometer los campos como garantía hipotecaria. “Logramos que el Banco Nación acepte prendas sobre equipos de riego, como pivots, evitando que el productor tenga que hipotecar su campo”, explicó.
Política de Estado
Por último, el secretario de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Santa Fe, Ignacio Mántaras, destacó que el desarrollo del riego y la gestión hídrica deben consolidarse como políticas de Estado para el futuro productivo provincial.
“La verdad que me gustó estar acá en Avellaneda. Tenía que ser en Avellaneda este evento”, expresó el funcionario, al remarcar el fuerte trabajo institucional de la ciudad y de la región en materia de producción y manejo del agua.
Mántaras recordó que TecnoRiego fue una de las acciones planificadas en la primera Mesa de Riego realizada en agosto de 2024 y valoró que varias de las iniciativas impulsadas entonces hoy ya estén en marcha. “Es un paso importante para nosotros como provincia”, afirmó.
Durante su discurso, el secretario explicó que los principales ejes de trabajo de su cartera son el manejo del agua, del suelo, del bosque, del riesgo y la gestión territorial.
“Hablar del agua en Santa Fe es un gran desafío. Somos una provincia atravesada por cuestiones hídricas y tenemos que trabajar fuertemente en eso”, señaló.
Mántaras destacó además el reciente lanzamiento de la nueva Plataforma de Gestión de Suelos de Santa Fe, una herramienta digital gratuita destinada a productores, ingenieros y organismos estatales para mejorar el monitoreo y manejo de los suelos.
Asimismo, valoró los avances concretos presentados durante TecnoRiego 2026, entre ellos el nuevo registro digital de regantes y distintas acciones vinculadas al desarrollo del riego productivo.
El funcionario remarcó especialmente el rol institucional de Avellaneda y de ACIA en la promoción del desarrollo regional. “En Avellaneda el riego es una política de Estado”, sostuvo.
También hizo referencia a la necesidad de avanzar en la reglamentación y actualización de políticas hídricas provinciales, incluyendo el desarrollo de un Plan Hídrico Provincial. “Santa Fe va a tener un plan hídrico provincial que incluya una emergencia hídrica por diez años como política de Estado”, anunció.
En ese marco, explicó que el gobierno provincial trabaja junto a distintas áreas para reorganizar los comités de cuenca y mejorar la gestión integral del agua en todo el territorio santafesino.
Finalmente, Mántaras agradeció el trabajo conjunto entre instituciones, municipios, legisladores y productores, y afirmó que el desafío es construir consensos duraderos. “Los funcionarios somos pasajeros. Para que esto realmente sea política de Estado necesitamos a todo el entramado institucional trabajando junto”, concluyó.
Presencias
Estuvieron presentes el senador provincial Orfilio Marcón, el diputado provincial Dionisio Scarpin, el titular del Inta Reconquista Marcelo Paytas, el presidente de la UAA Leandro Nardelli, más representantes del universidades, instituciones, intendente, presidentes de comuna, empresarios y productores.