El senador provincial Rodrigo Borla llevó adelante una serie de actividades en distintas localidades del departamento San Justo, donde mantuvo reuniones institucionales, recorrió obras y participó de eventos relacionados con la salud, la educación y el desarrollo productivo regional.
Borla recorrió localidades del departamento San Justo y mantuvo una intensa agenda institucional
El senador provincial Rodrigo Borla desarrolló durante la semana una amplia agenda de trabajo en distintas localidades del departamento San Justo. Las actividades incluyeron recorridas por instituciones de salud y educativas, reuniones con autoridades comunales, entrega de equipamiento y participación en encuentros vinculados a la producción y la formación estudiantil.
La agenda del legislador incluyó visitas a Gobernador Crespo, Colonia Esther y Cayastacito, además de su participación en dos importantes encuentros realizados en la ciudad de San Justo.
Entrega de equipamiento y recorrida por el SAMCo de Gobernador Crespo
Uno de los principales destinos de la recorrida fue la localidad de Gobernador Crespo, donde Borla visitó las instalaciones del SAMCo local junto al personal médico, enfermeros y trabajadores de la salud.
La actividad coincidió además con la celebración del Día de la Enfermería, ocasión en la que el senador destacó la tarea cotidiana que desempeñan quienes integran el sistema de salud pública.
Durante la visita, hizo entrega de equipos de aire acondicionado que serán instalados en sectores que actualmente se encuentran en proceso de remodelación dentro del efector sanitario.
Además del recorrido por el centro de salud, Borla mantuvo encuentros con instituciones educativas y entidades locales, en el marco de una agenda orientada a conocer las necesidades de cada sector y avanzar en futuras gestiones.
“Queremos escuchar y ver de cerca el trabajo que se realiza todos los días para poder coordinar acciones y acompañar las necesidades de cada institución”, expresó el legislador.
Reuniones de trabajo y acompañamiento institucional
La recorrida continuó en Colonia Esther, donde Borla se reunió con el presidente comunal Ariel Dalla Costa y miembros de la gestión local para analizar distintos proyectos y temas vinculados al desarrollo de la comunidad.
Durante el encuentro se dialogó sobre iniciativas que serán presentadas ante organismos provinciales y sobre distintas acciones conjuntas orientadas a fortalecer la infraestructura y los servicios de la localidad.
Posteriormente, el senador recorrió las instalaciones de la escuela primaria del distrito y dialogó con directivos y docentes sobre la realidad educativa local.
Más tarde, la actividad se trasladó hacia Cayastacito, en el extremo sur del departamento San Justo y límite con el departamento La Capital.
En esa localidad, Borla concretó la entrega de un equipo de aire acondicionado destinado al Juzgado local, respondiendo a un pedido realizado tiempo atrás por las autoridades de la institución.
Según se indicó, el objetivo de la incorporación del equipamiento es mejorar las condiciones de trabajo del personal y brindar mayor comodidad a los vecinos que diariamente realizan distintos trámites.
Participación en encuentros educativos y productivos
La agenda del senador también incluyó actividades en la ciudad de San Justo, donde participó de la cuarta edición de “Co Creando”, una propuesta impulsada por el Foro de la Producción local.
El evento se desarrolló en el área industrial de la ciudad y reunió a empresarios, emprendedores, comerciantes, productores y representantes de distintos sectores vinculados al desarrollo económico regional.
La iniciativa busca generar espacios de intercambio y articulación para promover el crecimiento productivo, comercial e industrial del departamento.
En el ámbito educativo, Borla participó además de un nuevo encuentro de centros de estudiantes de la región, realizado en el Instituto Superior del Profesorado Nº 20.
La actividad reunió a jóvenes de distintas instituciones educativas y tuvo como objetivo fortalecer espacios de participación estudiantil, intercambio de experiencias y construcción colectiva de propuestas vinculadas a la realidad educativa regional.