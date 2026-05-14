Actividad legislativa

Borla recorrió localidades del departamento San Justo y mantuvo una intensa agenda institucional

El senador provincial Rodrigo Borla desarrolló durante la semana una amplia agenda de trabajo en distintas localidades del departamento San Justo. Las actividades incluyeron recorridas por instituciones de salud y educativas, reuniones con autoridades comunales, entrega de equipamiento y participación en encuentros vinculados a la producción y la formación estudiantil.