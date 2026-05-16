Departamento General Obligado

"Todo por Zoe": padres del corazón de una nena de 6 años se movilizan para reclamar que siga viviendo con ellos

La campaña pública tuvo una marcha el viernes en la plaza de Guadalupe Norte, donde viven. "No permitamos que le arrebaten la felicidad de una niña", reza la convocatoria. La palabra de Jorge Rodríguez, actual cuidador de la menor.