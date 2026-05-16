Una familia de Guadalupe Norte impulsa una campaña pública bajo el lema “Todo por Zoe” para pedir que una niña de 6 años continúe viviendo con ellos, luego de un conflicto judicial y administrativo vinculado a la Secretaría de la Niñez y el Juzgado de Familia.
"Todo por Zoe": padres del corazón de una nena de 6 años se movilizan para reclamar que siga viviendo con ellos
La campaña pública tuvo una marcha el viernes en la plaza de Guadalupe Norte, donde viven. "No permitamos que le arrebaten la felicidad de una niña", reza la convocatoria. La palabra de Jorge Rodríguez, actual cuidador de la menor.
Jorge Rodríguez, vecino de esa localidad de General Obligado y policía retirado, contó que junto a su esposa Valeria Chapero comenzaron a cuidar a Zoe en diciembre del año pasado, tras un pedido de ayuda de la madre biológica de la niña, Belén.
La historia detrás de "Todo por Zoe"
“Hoy Zoe es una niña feliz, una niña que está cuidada”, expresó Rodríguez en una entrevista radial. Según relató, la menor llegó a la familia “con un grado de desnutrición bastante severo” y desde entonces comenzaron tratamientos médicos, controles de salud y acompañamiento escolar y fonoaudiológico.
Rodríguez explicó que desde un principio intentaron regularizar la situación ante organismos oficiales. “Fuimos a la Secretaría de la Niñez y al Juzgado de Familia para poner en conocimiento todo”, sostuvo. Sin embargo, aseguró que durante meses no obtuvieron respuestas concretas y que recientemente se produjo un cambio en la intervención estatal.
“Ellos hicieron un informe donde dicen rotundamente que se niegan a que Zoe quede con nosotros”, afirmó. El hombre remarcó que la niña mantiene vínculo permanente con su madre biológica. “Mamá de Zoe va a ser siempre Belén. Nosotros queremos ese vínculo”, señaló.
Además, manifestó preocupación ante la posibilidad de que la menor sea retirada del hogar actual. “Hoy Zoe tiene un hogar, tiene hermanos, tiene un papá del corazón y tiene su mamá. Y la vamos a hacer sufrir”, expresó emocionado.
Marchas convocadas
Familiares, vecinos y allegados organizaron movilizaciones para visibilizar el caso y pedir que la niña permanezca con la familia que actualmente la cuida. La primera se realizó el viernes, a las 18, en la plaza principal de Guadalupe Norte, y la próxima será el martes, a las 17 en Plaza 25 de Mayo de Reconquista.
La convocatoria circula en redes sociales bajo el mensaje: “Zoe debe quedarse con su familia de corazón, no permitamos que los jueces o los de Niñez y Familia arrebaten la felicidad de una niña».
“Si no hacemos ruido, no nos escuchan”, afirmó Rodríguez, quien aseguró que más de 300 personas integran un grupo de apoyo creado para apoyar la causa.