Este sábado

Sunchales entregó 328 terrenos y avanza uno de los planes habitacionales más esperados

La ciudad de Sunchales concretó este sábado la entrega de 328 lotes correspondientes al plan habitacional Sunchalote. El intendente Pablo Pinotti destacó el valor social de la iniciativa y remarcó el trabajo realizado para completar obras de infraestructura pendientes y destrabar trámites que permitieran formalizar la adjudicación de los terrenos.