Después de varios años de espera, incertidumbre y obras inconclusas, 328 familias de Sunchales recibieron oficialmente este sábado los lotes correspondientes al plan Sunchalote, uno de los proyectos habitacionales más importantes impulsados en la ciudad en los últimos años.
Sunchales entregó 328 terrenos y avanza uno de los planes habitacionales más esperados
La ciudad de Sunchales concretó este sábado la entrega de 328 lotes correspondientes al plan habitacional Sunchalote. El intendente Pablo Pinotti destacó el valor social de la iniciativa y remarcó el trabajo realizado para completar obras de infraestructura pendientes y destrabar trámites que permitieran formalizar la adjudicación de los terrenos.
La jornada estuvo marcada por la emoción de los adjudicatarios, muchos de los cuales aguardaban desde 2019 la posibilidad de acceder finalmente a su terreno y comenzar a proyectar la construcción de su vivienda.
Durante el acto de entrega, el intendente Pablo Pinotti definió el momento como “un día hermoso y muy especial” tanto para las familias como para la administración municipal.
“La verdad que es un día muy importante para todos nosotros y para las 328 familias que hoy reciben su lote, su tierra. En muchos casos ya habían pagado y en otros todavía continúan haciéndolo”, expresó el mandatario local.
Infraestructura pendiente y obras millonarias
Pinotti explicó que, al asumir la gestión municipal, el plan presentaba importantes retrasos vinculados a infraestructura básica indispensable para avanzar con la entrega formal de los terrenos.
Entre las principales falencias detectadas mencionó obras de conexión cloacal, redes de agua potable, instalación eléctrica y luminarias, además de distintos trabajos de acondicionamiento general del predio.
“Había obras fundamentales que no estaban ejecutadas. Tuvimos que avanzar con conexiones cloacales atravesando incluso el parque industrial, además de toda la red de agua y electricidad. Solo la parte eléctrica estaba valuada en aproximadamente 1.800 millones de pesos”, detalló.
El jefe municipal señaló que la situación obligó a reorganizar prioridades y establecer un esquema de diálogo permanente con los adjudicatarios para informar el estado real del proyecto.
El diálogo con los adjudicatarios
Uno de los aspectos que destacó Pinotti fue la predisposición de los beneficiarios para acompañar el proceso de regularización y comprender las demoras existentes.
Según indicó, la Municipalidad realizó encuentros masivos con los distintos grupos de adjudicatarios para explicar las dificultades encontradas y el cronograma de trabajo necesario para concretar la entrega.
“Nos reunimos con siete grupos diferentes y fuimos claros desde el principio. Les explicamos que los lotes no podían entregarse en febrero de 2024 porque faltaban obras esenciales. La respuesta de la gente fue muy positiva y hubo comprensión”, sostuvo.
La entrega realizada este sábado incluyó el señalamiento y amojonamiento de los terrenos, permitiendo que cada familia pudiera identificar físicamente el espacio adjudicado.
El inicio de una nueva etapa
Desde ahora, quienes ya completaron el pago total de sus terrenos podrán iniciar los trámites de escrituración, mientras que aquellos que todavía mantienen cuotas pendientes deberán continuar con el plan de pago acordado.
“Lo importante es que hoy cada familia puede decir: ‘esta es mi tierra’. Algunos pagaron de contado hace años y otros siguen abonando las cuotas, pero el objetivo era cumplir finalmente con esta entrega”, remarcó Pinotti.
El acto también representó un avance administrativo importante para la regularización dominial de los terrenos, ya que previamente fue necesario completar estudios ambientales, hídricos y aprobar subdivisiones catastrales.
Más allá de la entrega formal de los lotes, desde el municipio remarcaron el fuerte impacto social que tendrá el avance del plan habitacional.
La posibilidad de acceder a un terreno propio aparece para muchas familias como el primer paso concreto hacia la construcción de una vivienda y la consolidación de un proyecto de vida.
Pinotti insistió además en la necesidad de recuperar la confianza ciudadana a partir del cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por el Estado.
“La política muchas veces quedó golpeada por promesas que nunca se concretaron. Lo primero es cumplir la palabra y trabajar con hechos concretos para recuperar la confianza de los vecinos”, afirmó.
Con la entrega de los 328 lotes, el plan Sunchalote abrió ahora una nueva etapa para cientos de familias que comienzan a proyectar el desarrollo de sus hogares en un contexto económico complejo, pero con la posibilidad concreta de acceder finalmente a la tierra propia.