La audiencia se desarrolló en los tribunales reconquistenses, donde la Fiscalía solicitó que el imputado transite el proceso judicial privado de su libertad debido a los riesgos procesales existentes y a la necesidad de proteger a la víctima.
La Justicia dispuso la prisión preventiva de un acusado de amenazas y agresiones contra su madre
Un hombre identificado por sus iniciales GAM quedó en prisión preventiva en el marco de una causa por delitos cometidos en un contexto de violencia de género en perjuicio de su madre, en la ciudad de Reconquista. La medida fue ordenada por la jueza Claudia Bressán a pedido de la fiscal Georgina Díaz, quien lleva adelante la investigación penal.
Tras la resolución, la fiscal Georgina Díaz explicó que la Defensa se opuso al pedido de prisión preventiva y propuso alternativas, aunque la magistrada entendió que esas medidas no resultaban suficientes.
“La prisión preventiva era la única manera de cautelar el proceso y garantizar la integridad de la víctima”, sostuvo la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación.
Además, Díaz indicó que durante la audiencia la defensa argumentó que el imputado atraviesa una situación de vulnerabilidad socioeconómica y que estaba dispuesto a iniciar un tratamiento por consumos problemáticos. Sin embargo, remarcó que la jueza consideró que esas circunstancias “no justifican las conductas delictivas ni alcanzan para neutralizar los riesgos procesales”.
Otro de los puntos valorados por la magistrada fue que el acusado ya había incumplido previamente medidas alternativas dispuestas por la Justicia dentro de la misma causa.
Los hechos investigados ocurrieron entre diciembre y abril
De acuerdo con la investigación, los episodios atribuidos al imputado ocurrieron en reiteradas oportunidades entre diciembre de 2024 y abril de este año, en una vivienda ubicada en barrio Belgrano de Reconquista.
La fiscal detalló que en uno de los hechos el hombre agredió físicamente a su madre mediante empujones y patadas, provocándole lesiones en ambos brazos.
Asimismo, sostuvo que el acusado amenazó en varias ocasiones con matar al esposo de la víctima y con incendiar vehículos pertenecientes a la familia. También se le atribuyeron intimidaciones hacia otra integrante del entorno familiar.
Según expuso la representante del MPA, el imputado además incumplió una restricción de acercamiento vigente hacia su madre y protagonizó un episodio de resistencia al accionar policial cuando efectivos intentaron detenerlo.
La investigación también incluye daños ocasionados en una cerradura de la vivienda donde reside la víctima.
Los delitos atribuidos
A GAM se le atribuyó la autoría de lesiones leves calificadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, además de amenazas, daño, resistencia a la autoridad y desobediencia a un mandato judicial.
Con la prisión preventiva ya ordenada, la investigación continuará con nuevas medidas impulsadas por la Fiscalía mientras el imputado permanece detenido.