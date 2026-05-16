Reconquista

La Justicia dispuso la prisión preventiva de un acusado de amenazas y agresiones contra su madre

Un hombre identificado por sus iniciales GAM quedó en prisión preventiva en el marco de una causa por delitos cometidos en un contexto de violencia de género en perjuicio de su madre, en la ciudad de Reconquista. La medida fue ordenada por la jueza Claudia Bressán a pedido de la fiscal Georgina Díaz, quien lleva adelante la investigación penal.