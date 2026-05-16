Visita a Santa Fe

María Migliore: "Las buenas intenciones solas no transforman"

Paco Garibaldi encabezó una jornada junto a la ex ministra de Desarrollo Urbano y Hábitat de la ciudad de Buenos Aires, por los barrios V. Sarsotti y Centenario, junto a especialistas en urbanismo y referentes sociales. En la misma se debatió sobre la importancia de integrar el conocimiento técnico con la participación ciudadana para transformar la infraestructura de la ciudad.