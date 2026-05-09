Asamblea Ciudadana

Entre la memoria y el futuro: vecinos y expertos proyectan la transformación de la plaza San Martín

En una jornada cargada de simbolismo, se realizó el primer encuentro para definir el destino de uno de los espacios más emblemáticos del centro santafesino. El legado de Miguel Lifschitz, el crecimiento urbano y la necesidad de un consenso democrático marcaron el pulso del encuentro.