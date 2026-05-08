La Plaza San Martín no es solo un espacio verde; es un retazo vivo de la historia santafesina. Bajo esa premisa, la Municipalidad de Santa Fe impulsa un proceso de participación activa para definir lo que al santafesino "le gustaría reformar" de este lugar. La cita central será este sábado, a partir de las 16, en el Patio Catedral (1° de Mayo 2435), donde se desarrollará una Asamblea Ciudadana abierta a toda la comunidad.
El futuro de la plaza San Martín, se define "entre todos": convocan a una gran Asamblea Ciudadana
El Patio Catedral será el punto de encuentro para que vecinos, instituciones y especialistas debatan la puesta en valor de uno de los espacios con mayor carga histórica de Santa Fe. Alejandro Boscarol, Secretario General del municipio, explica la importancia de "escuchar todas las voces" para transformar el lugar.
Alejandro Boscarol, Secretario General de la Municipalidad, destacó que esta modalidad busca una "participación amplia", intentando captar no solo el uso actual del espacio, sino su significación patrimonial. “Lo que se busca es un protagonismo mayor a partir de escuchar a todas esas voces”, señaló el funcionario, subrayando que la intención es lograr consensos para una intervención que respete la historia y mejore la calidad de vida de quienes la habitan.
Un taller de ideas: cómo será el encuentro
La metodología del sábado no será una exposición unilateral. Según detalló Boscarol, el encuentro tendrá diversos momentos. Iniciará con la voz de especialistas como los arquitectos Alejandro Damianovich y Diego Valiente, además de la visita guiada del historiados Pepi Candia que recordarán la rica historia de la plaza —que adoptó su nombre actual en 1902— para luego dar paso a mesas redondas de trabajo tipo taller.
“Cada vecino es uno; no importa si es el intendente o una persona que va a pasear y se encuentra en la plaza”, afirmó Boscarol. En estas mesas, se recogerán opiniones sobre el diseño, el uso del espacio y las necesidades urgentes. Además de la instancia presencial, el municipio habilitó un micrositio en su web oficial para que la participación también pueda ser virtual.
La voz de los niños y las "tribus urbanas"
Uno de los puntos más destacados de este proceso es la inclusión de las infancias y las juventudes. El municipio ha recorrido 17 instituciones que rodean la plaza y está trabajando específicamente con cinco escuelas de la zona: la Escuela Sarmiento, el Colegio Bialik, la Escuela de la UNL, el CREI y Nuestra Señora de Guadalupe.
“Vamos a trabajar con la voz de los niños en primaria y secundaria, repasando la historia de la plaza y los mitos de la estatua ecuestre de San Martín, construida con piedra de la cordillera”, explicó el Secretario General. Asimismo, se busca integrar a los grupos de jóvenes que practican freestyle y otras actividades. “Las plazas deben permitir el ejercicio de actividades muy diversas. Algunas serán potenciadas y otras habrá que acordar que no son los espacios adecuados”, reflexionó.
Demandas históricas
El diagnóstico previo, basado en el Sistema de Atención Ciudadana, ya arroja prioridades claras. Uno de los mayores reclamos es el estado de las veredas interiores, hoy compuestas por un polvo de ladrillo que dificulta el paso y afecta a los vecinos en días de viento o lluvia, cuando la plaza se vuelve intransitable.
“Durante los días de lluvia, esa plaza se transforma casi en una pileta”, reconoció Boscarol. También se abordará la cuestión de la seguridad, la iluminación —que se ve afectada por el crecimiento de la arboleda— y la situación de los cuidacoches.
Los pasos a seguir
"Todo lo recolectado en la asamblea de este sábado, junto con las encuestas que se están realizando vecino por vecino, se condensará en una puesta en común durante la primera semana de junio. A partir de allí, los técnicos del municipio elaborarán el diseño final para iniciar la construcción", explicó Boscarol.
Para la gestión local, la expectativa trasciende lo edilicio. “No es solo arreglar, poner más bancos o más luces. Tiene que ver con cómo la gente se apropia del lugar y se compromete con su cuidado. Ese es nuestro mayor anhelo: el compromiso ciudadano”, concluyó el funcionario.