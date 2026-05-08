Este sábado 9

El futuro de la plaza San Martín, se define "entre todos": convocan a una gran Asamblea Ciudadana

El Patio Catedral será el punto de encuentro para que vecinos, instituciones y especialistas debatan la puesta en valor de uno de los espacios con mayor carga histórica de Santa Fe. Alejandro Boscarol, Secretario General del municipio, explica la importancia de "escuchar todas las voces" para transformar el lugar.