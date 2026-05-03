Crónicas urbanas

Cuál es el barrio de Santa Fe donde los vecinos se reúnen en un curioso taller de "rastreo" histórico

Adultos mayores decidieron juntarse para averiguar sobre el origen de los nombres de las calles de su barrio. Aparecen próceres de la historia; pero también curiosidades que no están en los libros. Construyen identidad y socialización.